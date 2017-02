Kteří soudruzi nevolili soudruha Babiše?

V sobotu, na památné výročí Vítězného února, zasedli soudruzi z politické divize Agrofertu, aby divákům přehráli konverzační divadelní hru „Jako že jsme demokrati“. Proběhl sjezd ANO, na kterém se mělo volit nové vedení.

Je samozřejmě těžko přijatelné, že by hnutí ANO mohl vést někdo jiný než jeho majitel, a tomu ostatně odpovídá i tradiční počet uchazečů o předsednické křeslo. Letos, stejně jako minule a stejně jako za socialismu, kandidoval na post nejvyšší jen jediný soudruh, soudruh Babiš. A byl také po zásluze zvolen - a my, diváci té ANOnistické hry na demokracii, můžeme s radostí konstatovat, že od minulého sjezdu ANOnýrů se soudruh Babiš poučil a vyvodil důsledky.

Jak je známo, na minulém sjezdu ANO byl soudruh Andrej zvolen sto procenty hlasů, což vyvolalo bouři posměšků od zkorumpovaných novinářských hyen až po zkorumpovaného Kalouska. Všichni do omrzení omílali, že je to jak za bolševika - jen jeden kandidát, a navíc ho volí VŠICHNI. Ale špatný bača, který se z vytí vlků nedokáže poučit. Babiš ukázal, že se poučil a dokáže tyátr pro voliče učinit o chlup věrohodnějším, než to bylo minule. „Nemám sto procent, jsem šťastný," řekl po svém zvolení na sjezdu Babiš. A skutečně - jedenáct delegátů sjezdu pro něj nehlasovalo! Byl zvolen demokraticky, protože ne stoprocentní většinou! Jedenáct delegátů z dvou set šesti bylo jako proti, a tak získal mnohem lépe vypadající výsledek: Devadesát pět procent! Nešlo o jednomyslnou volbu jako u kandidátů Národní fronty blahé paměti, ale o daleko věrohodnější číslo. Jeho kritikové mají po srandě - už ho nemůžou s prominutím jebat za stoprocentní výsledek, ale musí demokraticky respektovat, že měl jen devadesát pět procent!

Pojďme si tedy nyní položit úvodní otázku ještě jednou: Tak kteří soudruzi nevolili soudruha Andreje? No přece ti, kteří to dostali jako stranický úkol!