Terorista dostal odškodnění za Guantánamo, pak zaútočil znovu

Bylo nebylo. Stály v New Yorku dvě věže a byly plné lidí. Pak magoři z Al-Kajdy ty věže zbořili a ty lidi zabili. Nebyli to vojáci nějakého státu, ale žoldnéři čistého zla - teroristé. Teror, který vždy míří především na nevinné oběti, je čiré zlo dnešních dnů, jedno z nejhrozivějších. Tak Amerika, co jí islámští teroristé zabili tři tisíce občanů, vyhlásila tomu terorismu válku.V té válce zajala spoustu teroristů, protože na rozdíl od nich my zajatcům nepodřezáváme hrdla. Nebyli to však vojáci, reprezentanti nějakého státu, ne praví váleční zajatci. Tak nastal problém, co s nimi. Popravovat je na místě jsme si zakázali, nechat je být by byl zločin.

Bojovník v civilu vedoucí válku byl vždy považován za banditu a hrdlořeza a byl na místě oběšen. Avšak co s ním v dnešní době plné humanismu? A tak byl vybudován lágr na Guantánamu, kde byli ti zajatí teroristé drženi, a tak nějak se čekalo, až se jednoho po druhém podaří - demokraticky a civilizovaně - odsoudit. A mnohé z nich, protože se nenašlo dost důkazů, co by obstály před civilizovaným soudem, jsme propustili. Protože jsme chtěli jednat lépe, být spravedlivější než oni.

Tento týden udeřila hodina pravdy. Britský radikální islamista, padesátiletý konvertita, původním jménem Ronald Fiddler, který přijal jméno Jamal Udeen al-Harith, byl dva roky právě na Guantánamu vězněn. A protože byl souzen nikoliv podle práva pouště, ale zjemnělými procedurami západní demokracie, které jsou zcela asymetricky nasazovány i proti zcela protidemokratickým silám, byl osvobozen. A následně vysoudil odškodnění milión liber - asi dvaatřicet miliónů korun. Tento týden se odpálil, spáchal sebevražedný atentát v iráckém Mosulu jako bojovník Islámského státu. Ještě o tom, že se jde odpálit, těsně před útokem dal fotku na sociální síť. Peníze na výbušninu k útoku potřebnou a na cestu do Sýrie nade vši pochybnost pocházely z toho odškodnění za křivé obvinění, že je terorista.

Myslím, že tahle událost by měla být konečným plivnutím do tváře sluníčkářů, které jim islámští extremisté uštědřili. Po takovéhle zajímavé souhře okolností je už jakýkoliv soucit a slitování s teroristy naprosto neudržitelný, neopodstatněný a sebevražedný. Guantánamo musí být obnoveno, rozšířeno a zajatí nepřátelští bojovníci by tam měli být drženi do doby, než přestanou být nebezpeční - bez ohledu na to, zda se jim prokázala v kontextu západního práva nějaká trestněprávní vina. Jsou to nepřátelští bandité zabíjející naše nevinné lidi - a tak mají být pod zámkem, dokud je stáří nezbaví nebezpečnosti, nebo dokud nezemřou.