Čtyři důvody, proč je Sobotka přežitý a vyhaslý premiér

Co říct o postoji ministerského předsedy a šéfa nejsilnější vládní strany Bohuslava Sobotky, jenž si „dovede představit“ vládu své strany s komunisty a o bohumínském usnesení sociální demokracie, které jakoukoliv takovou mesalianci zakazuje, hovoří jako o „přežitém“ a vyhaslém“?

1. Že jde o výraz neúcty k historii jeho vlastní strany a k obětem násilného sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou po únorovém puči v roce 1948. Ať si nechá Sobotka z archívu donést kopii titulní strany Rudého práva z 29. června 1948 s ohromnou zprávou o sloučení jeho strany s Gottwaldovou KSČ coby trumfu „učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina“. Tento akt měl za následek mnohé lidské tragédie a vymazání jedné tradiční demokratické strany z československé politické mapy.

2. Jistě, jen úcta k historii nedělá žádného politika sama o sobě mocným nebo obratným; to není zbraň, kterou by kdy někdo vyhrál v nějaké důležité politické bitvě. Bereme-li ovšem Sobotkovo aktuální lísání ke komunistům jen jako výstražný manévr vůči hlavnímu nepříteli (a paradoxně i spojenci) socialistů – tedy Andreji Babišovi –, tak mu také těžko rozumět. Vůdce ANO sice už dříve avizoval totéž co Sobotka, ale trochu obratněji a nejednoznačněji – tak, aby kdykoliv mohl vycouvat. Jak tedy může volič reagovat na Sobotkovo otevření dveří Strakovy akademie komunistům? Nijak. Kdo chce, aby u nás vládli komunisté, bude volit komunisty, a ne ty, kdo s nimi „jen“ chtějí vládnout. A kdo komunisty za žádnou cenu ve vládě nechce, ty naopak Sobotkův manévr od sociální demokracie odežene.

3. Že je výrazem absolutní paniky a obav z politické i osobní budoucnosti. Preference sociální demokracie padají a neschopnost Sobotky bránit se žraloku Babišovi je jen jednou, i když ne bezvýznamnou příčinou. Sobotka se sice naučil kvůli Babišovi veřejně napsat slovo „ojebat“, ale když předseda ANO následně mezi řečí pronese, že plánuje vládnout se sociální demokracií, ale bez Sobotky, adekvátně reagovat neumí. Protože se nemůže opřít nejen o svou stranu, ale ani o své vlastní pevné postoje.

4. Že sám bezradný až příliš spoléhá na zázračné rady mužů a žen z velké země. Není totiž tajemství, že si nedávno najal americké politické poradce, kteří pomáhali v prezidentských volbách Hillary Clintonové. I proto se možná náš předseda sociální demokracie začal v poslední době chovat poněkud hystericky a nestále. Jednou se obrací na zpovykanou městskou levicovou mládež, aniž domyslí, že ta má úplně jiné modly než jeho a funkcionářským odérem zamořený Lidový dům. Teď zase na komunistické voliče, jako by spolu s americkými poradci netušil, že komunisté už mají zastoupení v komunistech. A co bude dále, asi nikdo neví. Přežije vůbec blížící se sjezd strany?

Američtí poradci doradí a odjedou zase někam do další politické tramtárie. Než se tak ale stane, mohli by si nechat přeložit, vysvětlit a zamyslet se nad jedním českým výrazem: Kůl v plotě.