Zdaní Jánošík Sobotka muže s nadprůměrným penisem?

Sociální demokracie měla odjakživa, od svého vzniku, hájit zájmy zaměstnanců, pracujících, kteří pobírají mzdu. Nikoliv tedy podnikatelů, rentiérů a oligarchů. Základní myšlenkou starých sociálních demokratů bylo, že práce má být řádně zaplacená. Nyní se proti tomuto historickému cíli sociálních demokratů sociálnědemokratický premiér Sobotka postavil a navrhuje za práci nikoliv odměňovat, ale trestat.

Nová socanská iniciativa ukazuje, že strana rezignovala na cíl hájit zájmy zaměstnanců, a začala hrát na notě třídní zášti. To jest - pro budoucno bude zastupovat nikoliv zájmy zaměstnanců, ale zájmy nejchudších zaměstnanců, a to i na úkor lépe placených zaměstnanců. Přestává tedy hájit zájmy pracujících, a oslovuje chudinu. Tradiční voličstvo KSČM. Co ten návrh říká?

Z příjmů do třiceti tisíc by zaměstnanci platili dvanáct procent daň, příjem nad čtyřicet tisíc by měl být zdaněn pětadvaceti procenty. A z platu nad padesát tisíc korun měsíčně by zaměstnanec zaplatil nehorázná třicet dvě procenta ze superhrubé mzdy. Takže nikoliv „práci je potřeba zaplatit", ale přesně naopak: Zaměstnance, kteří jsou pracovití, dosahují vysokých výkonů a udělají hodně práce, by nový socanský návrh za jejich úspěšnost, píli a práci navíc vyloženě trestal. Myslím, že není třeba dalších argumentů, abych takový návrh označil za zcela asociální.

Socani sází na závist - nejstrašnější lidskou vlastnost, v Čechách bohužel dost rozšířenou - a doufají, že jim to přinese hlasy nejchudších voličů. Závist je mezi chudinou bohužel více než častá, takže těch hlasů může být celkem dost.

Proto vyzývám pana premiéra, aby nakročeným směrem on a ČSSD pokračovali. Chybí ještě zdanění mužů a nadprůměrně velkým penisem. Ti také - podobně jako lidé s nadprůměrně vysokým platem - vzbuzují zášť a závist méně obdařených jedinců. Progresivní zdanění podle délky penisu by proto ČSSD přineslo další tolik potřebné hlasy závistivé lůzy.