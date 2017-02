Premiér vyhodil Mládka po třech letech, osm měsíců před volbami. Kvůli „mobilům“ to nejspíš nebude

„V poslední době nejsem jako předseda vlády spokojen s tím, jak ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje. Zejména se jedná o postoj ministerstva, pokud jde o zlepšení situace spotřebitelů na trhu mobilních služeb,“ řekl doslova Sobotka.

Mládek se totiž v posledních dnech ve sporu o regulaci tarifů mobilních operátorů choval jako slon v porcelánu. Nejdříve řekl, že roaming je elitářská záležitost. „Pokud pro pět procent zákazníků zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují.“ Následně jeho resort navrhoval do zákona prosadit paragraf, který by znemožňoval vyjednání individuálních tarifů (takové, které operátoři nabízejí, když chcete odejít ke konkurenci).

Nabízejí se dvě otázky

První: Sobotka snad s Mládkem nesouhlasí? Jedna stejná regulovaná cena pro všechny, to je přece klasická sociálně demokratická politika.

Druhá: Je pár kritizovaných výroků a socialistická politika důvodem k vyhazovu? Navíc po třech letech ve vládě a osm měsíců před parlamentními volbami, když už politici stejně moc vládnout nebudou...

Díky, ministře

A jaké je Sobotkovo hodnocení Mládkovy práce na pozici ministra? „Chci mu za to jednoznačně poděkovat. Odvedl hodně práce, pokud jde o podporu investic či exportu.“

Jinými slovy říká Sobotka toto: Pracoval dobře, ale blbě mluvil. Tedy mluvil dobře, ale vyznělo to blbě. A stejně tu funkci potřebuju pro někoho jiného.

O odvolání Jana Mládka se mluví roky. Stejně jako o tom, že ho nahradí Sobotkův oblíbený státní úředník Tomáš Prouza, tajemník pro evropské záležitosti. Ten podle Hospodářských novin už stáhl svou žádost o bezpečnostní prověrku, kterou jako vysoký úředník potřeboval a s jejímž udělením měl problémy. Potřebovat ji „začal“ už 1. ledna 2016, kdy vstoupil v platnost služební zákon. Patrně stihne ulovit jinou funkci.

Trh mobilních služeb tu rozhodně není dokonalý, ale není to vina jenom Jana Mládka, ať už si o něm a jeho výrocích myslíme cokoliv.