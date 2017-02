Největší deníky citlivě zachycují to hlavní, čím Česko žije

Vpředu toto: Bez matematiky to nepůjde. Šlechtová má potíže s operací čelisti. V zoo uhynul pelikán. Lidé se bojí oblevy. Žena pomočila Korán. Prokleté lyže, medaile je pryč! Co dokážou slupky z česneku. Mahuleně to s boháčem nevyšlo. Pokřtili zubří mládě. Migrantů chytili méně. Muže přivázali řetězem, dostali pět let. Hrozí ledovka.

A vzadu za tím menší titulky: Sobotka, spasitel komunistů. Koalice s komunisty by nebyla problém.

Zajímavé bude, co napíší deníky ten den, kdy bude jmenována první komunistická vláda po listopadu 1989. Patrně že v Senegalu zesnul bílý nosorožec. Vláda bude zas koaliční, komunisti a místo socialistů ANO.