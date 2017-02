Trumpova alternativní fakta: Skutečně lže jak Putin!

Vladimír Putin lže. A dělá to profesionálně, bez mrknutí oka, bez uzardění a s naprostou samozřejmostí. Stejně tak chronicky lže jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov. Chápeme to jako samozřejmost, jako historickou součást výraziva ruských panovníků. Je to byzantinské, orientální, a dá se říct stepní. Gosudar přece může říkat to, co se mu hodí, vždyť je to gasudar! A záleží na tom, co řekl, car, ne na pravdě. Tu musí mluvit mužici před Úřadem, Úřad a vůdce mohou plácat zcela bez ohledu na realitu. A taky to dělají. Nikdy nezapomenu, s jakou noblesou Putin oznamoval novinářům, že na Krymu nemá Rusko žádné vojáky. A s úplně stejnou noblesou pak oznamoval, jak jim děkuje a jak je vyznamená - ty vojáky, co nebyli na Krymu. Jasně, bolševický lháž, žvanil ze samoděržaví, orientální výspa v Evropě! Je opravdu důležité, abychom se drželi západního civilizačního okruhu, který se již od římských dob spíše orientuje na pravdu.

No a pak si Agent Orange pustí hubu na špacír, a já najednou vidím, jak se nám ta klasická osa zla zbortila. Protože historicky to bylo celkem dané - Východ je Rusko a zvůle a lež, zatímco Západ je Amerika a svoboda a pravda. Najednou to díky Trumpovi (kterému jsem fakt fandil) přestává být tak. Lež se okázale stává součástí politiky i v naší civilizaci, a na faktech, na pravdě, najednou záleží stejně málo jako v Rusku.

Nově zvolený americký prezident Donald Trump na Floridě novinářům sdělil v diskusi o imigrantech: „Musíme naši zemi držet v bezpečí. Podívejte se, co se děje v Německu. Podívejte se, co se včera v noci stalo ve Švédsku. Švédsko, kdo by si to pomyslel. Švédsko. Oni jich vzali hodně. A mají takové problémy, jaké nikdy neočekávali.“

Oni Švédové tam těch imigrantů fakt vzali hodně, fakt s tím mají i nějaké problémy, ale v noci na Trumpův projev se tam fakt nic nestalo. Trump si, protože zrovna horlil proti imigrantům, vyhorlil nesmysl, lež, alternativní fakt.

Mezi Putinem a Trumpem je samozřejmě zásadní rozdíl: Zatímco Putin lže s elegancí a noblesou bývalého agenta, vážně, důstojně a rezervovaně, po dlouhých předchozích úvahách a jako součást konkrétní intriky, Trump lže pěkně po buransku. V gumákách, s atomovými vidlemi v pravici a ve stetsonu po řeporsky nadává a v emoci plácá, co mu slinka na jazyk přinese, aniž by vůbec uvažoval, co to mele za nesmysly. Takže to jsou ty rozdíly. Spojuje je, že jsou bez ohledu na realitu ochotni nalhat veřejnosti cokoliv, pokud jim to momentálně přinese profit. Což je u hlav dvou nukleárních supervelmocí vybavených atomovými kufříky opravdu malér. A tak jen doufám, že při vzájemném poměřování penisů ti dva žvanilové nerozpoutají jadernou válku.