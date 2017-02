Pane Lavrove, studenou válku jste vzkřísili vy!

Ministr zahraničí Ruska, věrný druh Vladimira Putina Sergej Lavrov se pustil do Severoatlantické aliance. Prý její myšlení odpovídá období studené války. To je pravda - vždyť také studená válka proti Západu zahájená Ruskem už léta zuří!

Ministr Sergej Lavrov v sobotu těžce zneuctil NATO. Je to podle jeho vyjádření instituce zastaralá, která se nedokázala zbavit myšlení z dob studené války. Ano, to je pravda. A je to dobře, protože další kolo studené války Rusko už několik let potichu vede.

První takovou opravdu vážnou událostí, která ukončila iluzi klidu v Evropě a konce studené války, byla ruská anexe Krymu. Byť se nejednalo o přímý útok na člena NATO, šlo o porušení územní celistvosti cizí země, a navíc země, které se začala orientovat na Západ, i když dle názoru Rusů neoddiskutovatelně patří do sféry ruského vlivu.

Další moment, signalizující začátek nové studené války, bylo zahájení bojů na východní Ukrajině. Střety mezi ukrajinskou armádou - prozápadní silou - a proruskými vzbouřenci placenými Putinem jsou typickým konfliktem by proxy. Nerozdávají si to tam spolu Rusové a Ukrajinci, ale v zastoupení Východ a Západ. Doněck ukazuje, že Putinova studená válka proti Západu může snadno v choulostivějších regionech přejít do války horké.

Ruští hackeři v USA i v ČR způsobili obrovskou paniku. Pokud vím, nikdy takový proval, jako hack mailů Demokratické strany v USA či Ministerstva zahraničí naší země ještě nenastal. Šlo o neoddiskutovatelný útok plně v rámci studené války - v kyberprostoru se nestřílí, ale válka to je přesto.

Stovky prokremelských webů a falešných facebookovských účtů ukazují, že u nás zuří studená válka, byť pokročilejšími prostředky, i na propagnadistickém poli stejně jako v padesátých letech. Těsné přelety ruských letadel kolem lodí či letadel Aliance či mise ruských strategických bombardérů kolem západní Evropy pak ukazují, že se už chřestí i opravdovými, nejen kybernetickými zbraněmi. Takže studená válka je to se vším všudy znovu - díky Rusku.

Takže pane Lavrove, ano. My, NATO, máme podobné myšlení jako za studené války, protože tu studenou válku jste Vy a Putin vzkřísili a vedete ji proti nám. Je to v úplnosti vaše vina. Tak nám za to prosím alespoň nenadávejte.