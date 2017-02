Sobotka pozval komunisty do vlády. Zpátky do ulic!

Jako přímý účastník převratu v roce 1989 mám pocit, že je čas obvolat bývalé spolurevolucionáře a vyrazit zase obsadit Filosofickou fakultu. Vždyť to nejdůležitější, co jsme požadovali, bylo, aby už nám nevládli komunisti. Teď to chce premiér změnit.

V rámci předvolebních rituálních námluvních tanečků se nám hezky vykristalizoval pravděpodobný výsledek podzimních voleb a z nich vzešlé vlády: Babiš a někdo malej do počtu. Představa, která opravdu děsí. Premiér Bohuslav Sobotka nyní přichází s dokonce vysoce pravděpodobnou variantou, která ovšem děsí ještě o trochu více. Babiš je kuminista bývalý, Somotka chce vládnout s komunisty současnými. Pan premiér považuje bohumínské usnesení, kterým si ČSSD vládní spolupráci s komunisty zakázala, za vyžilé a překonané, a je po volbách připraven vládnout společně s komunisty.

Sobotka tedy jako první politik udělal krok, který by měl komunistickou stranu nějak rehabilitovat jako neextremistickou a přijatelnou politickou sílu. Zkoušel to sice již kdysi známý antikomunista Miroslav Kalousek, tehdy lidovec, ovšem následkem této iniciativy lidovcem být přestal. Ostatním lidovcům se nápad nějak spoléhat na podporu komunistů nezamlouval. U Sobotkovy iniciativy máme naopak záruku, že se velmi významné části jeho stranických kolegů zamlouvat bude. Dává totiž možnost, jak by se - reálně, bez přehnaného optimismu - mohla ČSSD udržet ve vládě. S Babišem by to už asi nešlo, a proti Babišovi by sami neměli šanci. Ovšem pokud se dají dohromady hlasy ČSSD a komunistů, tak už je to jiná káva - to by mohli mít nad Babišem dokonce většinu. Takže krok je to pro sociální demokraty zcela pragmatický a z účelového hlediska i rozumný. Bohužel je to však návrh naprosto neetický.

Komunistická strana držela tuto zemi víc jak čtyřicet let v otroctví, v nesvobodě. Její členové za své zločiny nebyli potrestáni, dokonce tato partaj smí přes nesporně zločineckou minulost být s trochu pozměněným názvem legální. To však neznamená, že osmadvacet let potom, co šli od koryta, nějak změnili své zásadní postoje. Například komunistická poslankyně Semelová ukazuje, že minimálně část komunistů jsou přesvědčenými stalinisty, totalitariány. Od zločinů své minulosti se komunisté nikdy uspokojivě nedistancovali. A něco takového teď chce Sobotka pustit do vlády.

Takže pro podzimní volby a následnou koalici máme dva pěkné horké kandidáty na vítězství: Soryako Ojeb s Okamurou, nebo Sobotka s komoušema. Nevíte, jestli Nový Zéland ještě bere přistěhovalce?