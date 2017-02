Migranti, otevřené hranice a kriminalita aneb Dva obrazy z evropského ráje

Obraz první: Tupé špičky Evropské unie se scházejí na Maltě, aby se poradily, co s nelegálními uprchlíky zaplavujícími Evropu. Než začne další kolo dvoutisícího padesátého mlácení prázdné slámy, bere si slovo ministryně zahraničí Unie, italská komunistka Mogheriniová. A její řeč je průzračně jasná: „Evropa stárne a musí udržet otevřené hranice pro migranty. Je to důležité pro naše hospodářství a sociální zabezpečení.“

Odhlédněme nyní od toho, že původní smysl summitu na Maltě byl přímo opačný než to, co před ním deklarovala soudružka Mogheriniová. Připusťme ovšem, že má pravdu. Ale pokud nás o ní chce přesvědčit, musí přidat víc než jen duté politické proklamace. Třeba ukázat statistiky o tom, jak se na evropské ekonomice podílejí současní migranti, případně děti původních přistěhovalců, kteří přišli do Evropy za prací v několika poválečných vlnách. Jak konkrétně mohou podle Mogheriniové současní migranti, zhusta negramotní lidé se středověkými představami o fungování rodiny, zachránit budoucnost evropského sociálního modelu, jenž je přece založen především na šokujícím faktu, že velká část evropské populace (až dosud) pracovala a platila více či méně nehorázné daně.

Na jedinou otázku tohoto druhu nám soudružka Mogheriniová a její unijní kolegové samozřejmě odpověď nedají. Snad kromě té, že jsme rasisté a xenofobové popírající základní hodnoty Evropské unie.

Obraz druhý: Švédský policista Peter Springare z bezmála dvousettisícového města Örebro píše na Facebook: "Už mě to unavuje. To, co tady napíšu, není politicky korektní, ale mně už je to jedno. Riskuju kariéru a osobní ohodnocení, přestože je to pravda. Je mi to jedno, protože bych stejně po 47 letech brzy šel do důchodu."

A pokračuje dalším líčením: "Tímto jsem se zabýval tento týden od pondělka do pátku: znásilnění, znásilnění, loupež, napadení, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání, vydírání, napadení, napadení policisty, vyhrožování policistovi, drogový trestný čin, drogy, těžký zločin, pokus o vraždu, opět znásilnění, opět vydírání a špatné zacházení. Podezřelí pachatelé: Ali Mohamed, Mahmod, Mohamed, Mohamed Ali, opět, opět, Christopher – opravdu, švédské jméno z okraje drogového světa, Mohamed, Mahmod Ali, opět a opět. Pachatelé v tomto týdnu pocházejí ze zemí: Irák, Írán, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, opět Sýrie, Somálsko, neznámo odkud, neznámo odkud, Švédsko. U poloviny pachatelů si tím ovšem nemůžeme být jisti, protože nemají doklady. Což většinou znamená, že lžou o zemi původu a svém jménu. A to mluvíme jen o Örebru. A tohle nás zaměstnává na 100 procent. Tak to porovnejte se situací před 10–15 lety.“

Proti Springaremu je samozřejmě zahájeno kárné řízení a není vyloučeno, že nakonec dopadne tak, jak v úvodu své litanie předpovídá. Dobře mu ovšem tak. Neuvědomuje si totiž realitu v širších evropských souvislostech. Ti Mohamedové a Aliové, které předpojatě podezírá z hnusných zločinů, jsou v Evropě přece proto, aby mu svou tvrdou a usilovnou prací zajistili klidné a sociálně zajištěné stáří. Inu, co chcete po policajtovi, že?