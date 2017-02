Komunista Milata chce střílet imigranty, stíhejte ho stejně jako Konvičku!

Zásadně protestuji proti tomu, aby byl Martin Konvička stíhán za své výroky o plynu a imigrantech do masokostní moučky, když komunista Zdeněk Milata není stíhán za to, že veřejně propaguje a prosazuje střílení ekonomických migrantů na našich hranicích. Čte tenhle server nějaký státní zástupce? Pokud ano, tak do práce!

Nejprve osoby a obsazení. Příběh první: V hlavní roli Martin Konvička, ve své době vůdce protiislamistických aktivistů v České republice. Pan docent je znám tím, že si nevidí do huby, a to zvláště na Facebooku. Proto v diskusi napsal, že by muslimské imigranty posílal do plynu, případně namlel do masokostní moučky. Státní zastupitelství jej - z vlastní iniciativy - začalo stíhat za šíření nenávisti a policie jej oficiálně obvinila.

Nyní obsazení druhého příběhu: V hlavní roli Zděněk Milata. Neznáte to jméno? Na webu KSČM na stránce Klub KSČM ve Středočeském kraji - Naši zastupitelé - 2008-2012 najdeme jméno a fotografii pana Mgr. Zdeňka Milaty. O sobě tam píše: „Na kraji jsem členem Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy a místopředsedou Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Nejsem v politice pro koryta, ale pro lidi. Kvalitní levicová politika znamená levný stát prospěšný všem pracovitým a poctivým lidem. Motivující a podporující další výkon, pomáhající slabým a potřebným, usnadňující cestu další generaci a jejím rodičům. Jde především o rozvoj kvality společnosti, vzájemného porozumění a solidarity."

Na facebookovém účtu tohoto sedmatřicetiletého komunisty se 9. února v 17:22 objevil - jako komentář k nějakému sdílenému článku z Novinek - tento výkřik: „Multikulturalismus je mrtvý a falešný a koneckonců ekonomické migranty bychom měli střílet na hranicích EU jako zajíce!" A podle diskuse, která se pod postem objevila, je zjevné, že to soudruh Milata myslí vážně. Diskutér František Chot mu pod post píše: „Zdeňku, protože to střílení je až na posledním místě, tak to jakž takž bez...“ Ale Milata trvá na svém: „Dělají to v Izraeli na hranicích s pásmem Gazy a tady se tomu tleská..."

Vím jedno - to, co Milata na Facebook napsal, je více toxické než výroky Martina Konvičky. Konvička je totiž podivínský broučkař, zatímco Milata je politik. Takže jeho výrok má větší váhu a větší společenskou nebezpečnost než výkřiky osamělého docenta broukosloví. A tak mám jisté dilema. Je samozřejmě možné, že si výroku - snad i skrze tento článek - všimne represní aparát a začne stíhat i Milatu. Pravděpodobnější však je, že se na to všichni vybodnou. A já bolestně nevím.

Na jednu stranu - ten výrok považuji za toxický, a navíc mne strašně štve, že za podobné výroky jiné lidi stíhá policie, zatímco Milatu zatím ne. Na druhou stranu - jsem novinář, ne udavač, takže trestní oznámení podávám strašně nerad. A tak jsem se rozhodl nechat tu zodpovědnost na vás, našich čtenářích. Pokud v této anketě zvítězí názor, že mám pana Milatu udat pro šíření nenávisti, skutečně to trestní oznámení podám. Protože to už nebude moje rozhodnutí, ale budu jen v roli poslíčka našich čtenářů. Takže prosím hlasujte: