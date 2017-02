Zeman si dělá alibi, už byl na vyšetření na Bulovce!

Z hlediska teorie propagandy musím Miloše Zemana chtě nechtě obdivovat. Je fakt dobrej, a jeho sobotní návštěva ukázala, že jeho předvolební kampaň už dávno začala a pan prezident usilovně pracuje na svém znovuzvolení. Navštívil „preventivní prohlídku“, podle mého soudu však nešlo o zdraví, ale o kampaň.

Ke gustu Zemanových voličů totiž patří okázale najevo dávaná nechuť k zaujímání funkcí. On pro sebe žádnou funkci nechce, jeho zajímá jen blaho národa, a prezidentem je jen proto, aby toto blaho pomáhal zajistit. Přijal omezující funkci jen s přemáháním, a do druhého období už vlastně kandidovat nechce. ALE! A v tom „ale“ vidím hlavní důvod jeho sobotní návštěvy špitálu.

Miloš Zeman - a jsem ochoten se o to i vsadit - nasadí před devátým březnem odmítavou strategii. Ten den má oznámit, zda bude či nebude znovu kandidovat. A já jsem hluboce přesvědčen, že už od patnáctého února začne okázale dávat najevo, že by se nejradši vrátil na Vysočinu čvachtat tam v nafukovacím člunu po rybníku. Pronese to opakovaně, přesvědčivě, a tak věrohodně, že se na téma jeho nekandidatury začnou objevovat četné politické komentáře.

Pak vystoupí toho devátého března na Hradě před své příznivce, zopakuje, že by se nejradši vrátil na Vysočinu, ALE! Nemůže přece nechat republiku osiřelou, když kromě sebe jiného vhodného kandidáta nevidí, když ho všichni blízcí spolupracovníci přesvědčují, aby do toho šel znova, a konečně (a to už jsme u sobotního špitálu) i doktoři mu říkají, že je naprosto zdráv a nemá myslet na důchod, tak že se obětuje a půjde do toho znovu.

„Novináři projevují až dojemnou péči o zdraví pana prezidenta. Jejich rozechvělá srdce mohu uklidnit. Pan prezident se cestou ze sjezdu SPO do Lán zastavil na dlouho odkládané kontrole u profesora Dungla", tweetoval Ovčáček v sobotu večer.

2/3 Pan prezident se cestou ze sjezdu SPO do Lán zastavil na dlouho odkládané kontrole u prof. Dungla. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. února 2017

Profesor Pavel Dungl, slavný ortoped, je přednosta ortopedické kliniky nemocnice na Bulovce. A byl bych ochoten se vsadit, že vynikající posudek o prezidentově skálopevném zdraví od profesora Dungla, potvrzující, že Zeman běhá jako křepelka, bude jedním z důvodů, proč se nakonec rozhodne kandidovat podruhé. Je to pouhá hypotéza - ale byl bych ochoten se vsadit, že tak nějak to proběhne.

Jen doufám, že se prezident ještě před rozhodnutím kandidovat omylem nenechá vyšetřit od adiktologa. Tam by to s tím skálopevným zdravím asi úplně neklaplo.