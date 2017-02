Trump má pravdu, bojovníci Islámského státu patří na Guantánamo!

Levicová veřejnost celé planety, a ta americká zvlášť, je znepokojena plánem nového amerického prezidenta rozšířit věznici na Guantánamu a zavírat do ní bojovníky Islámského státu. Pro mne je ten plán srozumitelný a smysluplný, sorry jako!

Donald Trump pracuje na dokončení prezidentského výnosu, podle něhož by bojovníci Islámského státu mohli být drženi ve věznici Guantánamo na Kubě. Návrh samozřejmě vyvolává hysterickou reakci amerických demokratů. Vždyť právě Guantánamo — které prezident Obama plánoval zrušit — je takovým pěkným symbolem a jeho konec by přispěl k otevřenosti. Američtí sluníčkáři by se bez něj mohli otevřeněji setkávat s islamistickými teroristy.

Pokud se ale na návrh podíváme bez levicových klapek a prizmatem praktické politiky, je asi nutné Trumpovi zatleskat. Protože je první, kdo vůbec přichází s nějakým řešením militantů z Islámského státu.

Jako až příslovečný humanista bych osobně volil jiný přístup k zajatým teroristům. Totiž nezajímat je, podobně jako Usámu bin Ládina také nezatkli, ale rovnou zlikvidovali. Udělat z hesla „zajatce nebereme“ oficiální válečnou strategii v jedenadvacétém století však nejde, veřejnost by to nerozdýchala. No ale co dělat se zajatci, kteří se ve válce s Islámským státem vzdají? Ať už americkým, nebo jiným „západním“ vojákům?

Na místě je bez soudu zastřelit je sice lákavé, jenže nepřijatelné. Méně krvavě vypadá možnost předat tyto zajatce místním — iráckým nebo Asadovým — úřadům. Je sice pravda, že takto vydaní vězni by byli neprodleně svými krajany, na nichž páchali těžké zločiny, ubiti či jinak umučeni. Takže formálně by tu špinavou práci udělaly místní úřady, ale zodpovědnost za takto popravené by stejně ležela na nás. Ovšem — co s nimi jinak?

Nějaká resocializace islamistických teroristů patří spíše do sci-fi než do praktické politiky. Nebraní zajatců a střílení bez soudu jsme si ovšem zakázali a nějak krkolomně vyjednávat s tamními úřady, že naše zajatce sice budou věznit, ale podle našich standardů, a nepopraví je, je úplná fantazie. Vydat bojovníky IS jejich místním nepřátelům znamená poslat je na smrt, a pustit je na svobodu znamená poslat na smrt některé naše spoluobčany. Takže nezbývá nic jiného než lapené mudžáhedíny zavřít na bezpečném území.

Trumpova nová iniciativa je tedy alternativou k mimosoudním popravám. Jediným představitelným řešením, aby se vlk našeho bezpečí nažral a koza lidských práv zůstala celá. Bojovníci IS patří někam do přísně izolovaného lágru — a tím právě Guantánamo je. Takže Trump má — jako už několikrát — plnou pravdu a jeho levicově humanističtí kritici sice umějí kritizovat, ale žádnou jinou alternativu, co se zajatými teroristy dělat, samozřejmě nenabízejí.