Filmařina podle islamistických radikálů: Kašpaři z Hamásu aneb Zabyj Žyda!

Islamistická teroristická organizace Hamás, která vládne v pásmu Gazy, nezanedbává ani protiizraelskou propagandu. Své propagandistické výtvory Hamás umísťuje na YouTube, a aby se Židé dost báli, doprovází video text a titulky v nové hebrejštině — ivrit. Bohužel, soudruzi z Hamásu nemají dostatek kvalitních textařů ani překladatelů do ivritu. Takže výsledný text působí jako hlavní číslo besídky zvláštní školy. Poslední výkřik propagandy Hamásu pro nás přeložil rabi Jicchak Seifert — s tím, že všechny gramatické chyby v hebrejštině přeložil také.

Text tohoto štěpného videa říká:

„Cijonysto zemřeš v Gaze. Hooo svému nepříteli cionystovi jsem připravil různé rakety, které dojdou všude tam kde bydlí. Hle on zemře pakliže ihned neopustí mou zemi, nechám jej napít z poháru smrti velmi trpký nápoj. Přišel jsi do Gazy přišel jsi si pro smrt, pakliže nebudeš zabit je tu pro tebe zajetí, Pdaji (to je ten zakuklenec na videu, pozn. aut.), připrav se ke střelbě! Hooo cionysto raketa k tobě přijde všude kde bydlíš, hle zemřeš spící nebo bdící doma nebo na pahorku, nechám tě napít poháru smrti. Jak hořká chuť, přišel jsi do Gazy přišel sis pro svou smrt, pakliže nebudeš zabit tak tě roztrhám buď přesný při střílení, zasáhni město, Pdaji! Oddíl Golany nebo kdokoliv to bude, tak dobře tě překvapím až budeš škemrat o svůj život, sním tě nejchutnější budeš bez soli cionysto protože ty jsi ty. Hle uvařil jsem ti nyní smrt ano ty jsi ty. Zhřešil jsi a chybil jsi tak ochutnej trpkost tvého údělu. Zasáhl jsi zasáhl jsi zasáhl jsi velitelství můj bratře dotkl jsi se dotkl jsi se správného bodu. Buď přesný při střílení a navrat pro nás Tverju (izraelské město, pozn. aut.) Pdaji. povstání na okupovaných územích vulkán vybuchuje Pdaji, osadníky tam bude pronásledovat až je rozpustí cionismus v naší zemi. To je věc, se kterou skončíme. To je cíl od kterého nepolevíme dokud jej nedocílíme. Okupace, invaze proti mému lidu, zabíjels a zlikvidujeme tě. Přišel jsi do Gazy přišel jsi si pro svou smrt. Na okupovaných územích jsi byl poražen a nalezl jsi svůj konec. Buď přesný při střelbě! Hoooo cionysto raketa k tobě přiletí tam kde bydlíš, hle zemřeš spící nebo bdící doma nebo na hoře, napojím tě z poháru smrti. Jak hořká chuť. Přišel jsi do Gazy přišel sis pro svou smrt, byl jsi zlikvidován i na okupovaných územích a nemáš žádnou naději, přemýšlel jsi učinil jsi a nalezl jsi svůj úděl. Na okupovaných územích i v Gaze jsi nalezl svou smrt, buď přesný při míření, Pdaji!“

OSN pod nadvládou muslimů? Její učebnice pro Palestince úplně vymazaly Izrael z mapy

Vždy jsem si myslel, že posílání dotací do Gazy, jež opakovaně a dlouhodobě provozuje Evropská unie, je zločin proti Izraeli. Nyní, když jsem viděl poslední video Hamásu, jsou pro mne najednou dotace do Gazy přijatelnější. Jak ukazuje naše video, Hamás evropských peněz využívá — kromě boje proti Izraeli — i na sponzorování opravdu hodně alternativního umění. Takže bratři Evropané: Posílejme do Gazy peníze i nadále, Hamás nám za ně zazpívá o cionystech!