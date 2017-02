6 kroků, které by měl Babiš udělat ke své důvěryhodnosti

Pro Andreje Babiše to byl mizerný týden. Pokračovala aféra ohledně nákupu dluhopisů Agrofertu, kterou zatím nevysvětlil. Slíbil, že zadá a zveřejní dva audity svých příjmů. Co prokázat, aby měly smysl a smetly se stolu všechny nejasnosti?

1. Kde je původ jedné miliardy nedaňových příjmů, které Babiš „přidal“ k původně jím uvedenému čistému příjmu 1,5 miliardy korun? Uváděl, že je to z prodeje firem, akcií, dědictví a podobně. Jaké přesně akcie to prodal?

2. Pokud nějaké akcie prodal, pak je patrně nejdřív nakoupil ze svých zdaněných příjmů a ty mu pak nemohly stačit na nákup dluhopisů. Za kolik tedy nakoupil akcie, které potom prodal a získal nedaňové příjmy?

3. Jak Babiš zaplatil 1,5 miliardy za dluhopisy Agrofertu? Cash těžko – v roce 2013 byl limit na hotovostní platbu 350 tisíc korun. Na bezhotovostní platbu bude jistě hned několik dokladů. Kdyby to nakonec byla jen papírová transakce uvnitř Agrofertu, má Babiš problém.

4. Jaké další významné výdaje měl Babiš? Šéf jeho společnosti Hartenberg Jozef Janov v roce 2013 uváděl, že Babiš dal do podniku z vlastního 200 miliónů eur, tedy zhruba pět miliard korun. Odkud jsou?

5. Andrej Babiš prohlašuje, že měl příjmy i před rokem 1993, tedy před vznikem Agrofertu. Pokud to má mít nějakou váhu v debatě o miliardách, pak to musel být příjem ve stovkách miliónů. Pokud to tak je, odkud je měl?

6. Aby Babiš nezvratně prokázal, že je zcela čistý, musel by i dokázat, že Agrofert nevydal jednokorunové dluhopisy jen za účelem obejití daně z příjmu a že byly na trhu k dostání komukoliv, nejen jemu.

