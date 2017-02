Proč Babiše za ty dluhopisy nestíhají?

Andrej Babiš nezdanil díky umné spekulaci na díru v zákoně výnosy z dluhopisů Agrofertu, a jsem si naprosto jist, že tak učinil plně v souladu s platným zákonem o dluhopisech. Že formálně byla litera - výslovné znění - zákona - dodržena. Ovšem duch zákona byl, pokud mohu použít dnes módní slovo, ojebán. A stejně tak byla ojebána státní kasa na daních.

Je zajímavé, že velmi podobný čin - spekulace na zaokrouhlení - byl v minulosti úřady ohodnocen jako podvod. V roce 2013 si nejmenovaný hodonínský ajťák všiml, že v jedné nejmenované bance zaokrouhlují při převodu měn haléřové položky směrem nahoru. Že když si na euroúčet pošlete 13 haléřů v korunách, tak vám je banka připíše zaokrouhlené nahoru na jeden eurocent, to jest asi pětadvacet haléřů. Ajťák si sestavil program na obsluhu internetového bankovnictví a posílal si z korunového na euroúčet sedmnáct haléřů. Plateb zrealizoval 170 000 - zadával je koneckonců robot - a než si ho banka všimla a poslala na něj policii, takto „vydělal“ asi patnáct tisíc. Jak to s ním dopadlo?

„Muži bylo sděleno podezření z přečinu podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Státní zástupce věc podmínečně zastavil dle §179g/1 trestního řádu a stanovil zkušební dobu, v níž se podezřelý osvědčil.“, sdělil mi poručík Mgr. Pavel Šváb, mluvčí brněnského krajského policejního ředitelství.

Co to ale sakra znamená? Hledám na Internetu. Cituji Trestní řád: Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g): Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže podezřelý:

a) se k činu doznal,

b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,

c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,

d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas,

a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Do lidštiny přeloženo: Ajťák se kál, nahradil škodu, peníze vrátil, slíbil, že už nebude zlobit, a navíc byl jeho čin vzhledem k svému rozsahu, výši způsobené škody, v podstatě bagatelní. Takže státní zástupce vyhodnotil jeho konání jako podvod, ale dle jeho dostatečně projevené účinné lítosti usoudil, že trestat netřeba.

A já opravdu nechápu, jak je možné, že některý státní zástupce nestíhá ministra Babiše za jeho dluhopisovou transakci stejně jako toho nebohého ajťáka z Hodonína. Babiš totiž spekulací na zaokrouhlení s dluhopisy vydělal peníze, které nezdanil, a na rozdíl od hodonínského ajťáka ani nedodanil, když to prasklo. Lítost neprojevil sebemenší, a v jeho cause nešlo o patnáct tisíc korun, ale o jeden a půl miliardy korun. Tak jak to že ho nestíhají či alespoň nepodezírají taky? Je opravdu dnešní ministr financí nedotknutelný?