Byznys se zaokrouhlováním: Proč Babiš smí to, za co jiné stíhají?

Všeobecně oblíbený ministr financí Babiš, zvaný též Andrej Poctivý, řeší poslední dny skandál s dluhopisy Agrofertu. Fígl, který na tento stát vytvořil, je jednoduchý: Výnos, úrok z korunových dluhopisů se zaokrouhluje směrem dolů, takže se směrem dolů zaokrouhlí a nezdaní - jako v případě Andreje Babiše - i výnos z jedné a půl miliardy korunových dluhopisů. Babišovi kritici vyčítají, že zneužil mezeru v zákoně - nikdo však nekřičí, že by měli Babiše zavřít. A mě by fakt zajímalo proč.



V roce 2013 totiž na Hodonínsku došlo k zajímavé kauze. Informace, které o ní zatím mám, pocházejí z Babišovy MF Dnes, takže musí být pravda.



O co v kauze šlo? Hodonínský občan si všiml, že když si pošle na euroúčet třináct haléřů v korunách, banka mu to podle svých nastavených algoritmů zaokrouhlí nahoru, na jeden eurocent - což bylo asi 25 haléřů. Takže pokud poslal na svůj účet třináct háků, připsali mu jich dvojnásobek. I založil si dva účty, jeden korunový, druhý v eurech, a posílal třináct haléřů jak vzteklý.

Dokonce si na to naprogramoval software, který přes internetové bankovnictví zasílal těch třináct haléřů sám. Platebních příkazů tak zadal přes 170 tisíc. Když mu banka účet zablokovala, začal stejně obhospodařovat účet své manželky. Nyní dovolte krátkou citaci: „Finanční ústav na muže podal trestní oznámení. Kriminalisté mu již sdělili podezření z přečinu podvodu a přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.“Jako neprávní a ekonomický laik nevidím absolutně žádný rozdíl mezi počínáním onoho pána, a počínáním ministra Babiše při jeho transakci s dluhopisy Agrofertu. Přesto, pokud vím, pana ministra policie nestíhá.Tuto informaci jsem se dozvěděl v neděli odpoledne a nebylo jak zjistit, co se s obviněným mužem nakonec stalo. Policejní mluvčí byl sice na telefonu, ale neměl jak zjistit, jestli onoho pachatele hrůzného podvodu odsoudili. Takže se tématu věnuji i nadále a budu vás informovat, zda onen gentleman, který provedl principiálně podobný tunel jako Babiš, sedí. Babiš taky sedí, ale zatím bohužel v křesla ministra financí.