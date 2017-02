„Ojebal český stát!“ Premiér Sobotka se po trumpovsku pustil do svého ministra financí Babiše

Tak dlouho veřejnost tlačila na rozbředlého premiéra a předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku, až se konečně pochlapil. A to dokonce tak, že se přihlásil k politickému stylu Donalda Trumpa. Před několika minutami totiž na svém facebookovém profilu na adresu ministra financí Babiše napsal, že nákupem korunových dluhopisů „ojebal český stát“.

Sobotkův příspěvek se nedá číst jinak než jako otevřené vyhlášení koaliční války, po němž se ve vládě musí „něco“ stát: Sociální demokraté (a lidovci) přece nemohou sedět v jedné vládě se strážcem pokladny, který „ojebává“ stát. A naopak: Ministři ANO zase těžko mohou být v kabinetu s premiérem, jenž si o jejich předsedovi myslí, že okrádá rozpočet. Je zjevné, že Andrej Babiš Sobotkův výpad nemůže nechat jen tak a zanedlouho bude reagovat. Uvidíme, jaký kalibr proti Sobotkovi nasadí.

A zde doslovná premiérova citace: „Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“