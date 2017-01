Feministkám vadí Trump. Proč ne Putin?

Donald Trump pronesl věty, které by v českém kontextu vůbec nestály za řeč. Sdělil na jedenáct let staré videonahrávce: „Zkoušel jsem to na ni a nevyšlo mi to, přiznávám. Byla vdaná. Pak jsem ji zničehonic viděl, teď má velké umělé kozy, úplně změnila svůj vzhled,“ popisoval. „Automaticky mě přitahují krásky — prostě je začnu líbat. Ani nečekám. Když jsi hvězda, tak tě to dělat nechají. Můžeš dělat cokoli.“

Při vší úctě k ženám, nevidím na Trumpově vyjádření nic ani skandálního, ani nepravdivého. Odmítám totiž tezi, že konstatováním pravdy těžko může být někdo oprávněně pohoršen nebo dotčen. Pokud gentleman v rozhovoru s jiným gentlemanem konstatuje něco (v podstatě pozitivního) na adresu poprsí nějaké ženy, není to nic proti ničemu.

Zrovna tak druhá část Trumpova výroku — že když máte dost peněz, tak se na vás ženy jen lepí ve snaze vám ty peníze pomoci utratit — je pravdivé a hořké konstatování reality. Přesto se Hillary Clintonová — když „skandál“ praskl — cítila do hloubi duše uražena a pro feministky je od té doby Trump symbolem satana. Mužským šovinistou bez úcty k ženám, jenž je ostudou národa. Podobně jej hodnotí i české feministky. Kvůli nějakým starým kecům na videu.

Jako zázrakem jsem ale nikde v posledních dnech nezaznamenal feministické lání na Vladimira Putina. Přestože nejen feministky, ale všichni normální lidé by měli být znepokojeni, protože Rusko přestává považovat domácí násilí, bití žen jejich partnery, za problém.

Ruští poslanci v pátek zmírnili zákon o domácím násilí, ve stručnosti tak, že když zmlátíte manželku poprvé, tak to nebude trestný čin, ale přestupek. Že jako v podstatě na bití ženy není nic až zas tak moc špatného, když se to nedělá moc často — jenom tehdy je tlučení manželek trestným činem.

Absolutně nechápu, kde jsou české feministky, co dělá paní Tominová a jak je možné, že mlčí i Gender institut. Zřejmě je pro naše feministky opravdový primitivní a násilnický mužský šovinismus, pokud přichází od Putina, milou připomínkou divoké minulosti lidstva, zatímco Trumpovy machistické kecy jsou hrdelním zločinem. Tak hlavně spravedlivě a stejným metrem všem, soudružky feministky!