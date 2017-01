Postavte tu zeď! Zbourejte tu zeď! Trump, Mexiko a hádky mimo realitu. Obama pro ni také hlasoval

Lidská paměť je krátká. Platí to i pro ostrou diskusi kolem výstavby zdi na americko-mexických hranicích, o které tolik hovoří Donald Trump. Jenže už při hlasování v americkém Senátu 29. září 2006 výstavbu bezpečnostních bariér, včetně plotů a zdí (zákon se jmenoval Secure Fence Act), podpořil i jeden demokratický senátor za stát Illinois. Jmenoval se Barack Obama. I on chtěl zdi proti nelegální migraci, stačí se podívat do oficiálního zápisu Kongresu. Jen dnes se všichni tváří jinak.

Celá diskuse o zdech připomíná babylonské zmatení jazyků. Každá zeď slouží jinému účelu a míchat to dohromady bez jakéhokoli kontextu je nesmyslné.

Například celý svět barvitě popisuje, jak mexický prezident Enrique Peña Nieto zrušil minulý čtvrtek plánované setkání s Trumpem právě kvůli zdi. Mimochodem, ten samý Nieto vyčítal v roce 2012 exprezidentu Obamovi, že staví bariéry na hranicích. O co tedy jde? O to, že Obama poslal v záři loňského roku Mexiku 75 milionů dolarů (a předtím další), aby mu pomohl řešit problém nelegálních migrantů, kteří přicházejí do USA. Trump chce to samé, ale trvá na tom, že si to má jeho jižní soused platit ze svého.

Mexiko za podpory mnoha médií celého světa také protestuje proti plánovanému vyhošťování nelegálních imigrantů ze Spojených států. Týká se to totiž většinou jeho občanů. Ovšem samo Mexiko v roce 2015 vyhostilo 175 000 migrantů zpátky do různých středoamerických států. A loni jich bylo kolem 100 tisíc. Kritizuje to, co samo dělá.

Velké pozornosti se také dostalo starostovi Berlína Michaelu Müllerovi, který Trumpovi v pátek připomněl slavnou řeč, kterou pronesl americký prezident Ronald Reagan (toho Trump obdivuje) v červnu 1987 v tehdy rozděleném německém hlavním městě. Také ale popletl hrušky a jablky.

Komunistická NDR na pokyn Sovětského svazu nechala obklíčit v roce 1961 zdí východní Berlín, aby svým občanům znemožnila odchod za svobodou. Jednalo se především o útěky z politických důvodů, i když v tom také hrály roli ekonomické a finanční potřeby. Reagan proto v roce 1987 vzkázal sovětskému vůdci: „Generální tajemníku Gorbačove, pokud usilujete o mír, o blahobyt v Sovětském svazu a ve východní Evropě, pokud usilujete o uvolnění, přijďte sem, k této zdi. Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu. Pane Gorbačove, zbourejte tuhle zeď.“

Amerika ale staví zeď na hranicích s Mexikem, aby svoji svobodu ochránila (to samé udělal na hranicích s Palestinci Izrael), protože v zemi je přes 11 milionů nelegálních imigrantů z Mexika. Problém není léta řešen, Mexiko v podstatě své lidi „exportuje“ bez ohledu na cokoli. Na obranu Mexičanů jeden důkaz o falešné zprávě. Některé internetové weby rozšířily informaci, že Mexiko buduje zeď na své hranici s Guatemalou. Pravda to ale není.

Není také pravda, že jen Trump chce stavět zeď. Není to jeho výmysl. Není to vůbec žádná novinka. Dělali to už jeho předchůdci a různé zdi, ploty a zábrany jsou na více než třetině americko-mexické hranice již dnes. Jinde tvoří hranice řeky či hory. Dokazují to nejrůznější zákony, předpisy a fotografie. Donald Trump pouze trvá na tom, ať se na řešení problémů podílí i Mexiko, protože ho způsobilo.

Zásadní je také to, že Trump říká o imigrantech (ostatně jeho matka, děda, babička i jeho první a současná žena byli všechno imigranti) něco jiného, než je mu často podsouváno. V kampani i po ní opakuje pořád to samé. Shrnul to také ve své knize Crippled America: How Make America Great Again (česky vyšla loni v létě pod názvem Vraťme Americe její velikost. Jak dát do pořádku ochromenou Ameriku).

Prezident skutečně řekl, že mezi „Mexičany jsou i takoví, kteří v Americe loupí, vraždí a znásilňují“. Ale dodává: „Já nejsem proti přistěhovalectví… Ovšem to, co nesnáším, je ilegální přistěhovalectví… Příval ilegálních přistěhovalců do této země představuje jeden z nejzávažnějších problémů, před nimiž stojíme. Drtí nás… Země, která neovládá své hranice, nemůže přetrvat… Umíme být velkorysí a vše provést lidsky. Ovšem bezpečí a prosperita amerických občanů musí mít přednost… Nemám nic proti tomu, aby do zdi zabudovaly nádherné velikánské dveře, jimiž budou moci lidé procházet sem a tam, ovšem legálně.“

A pokud to nejde legálně, tak se budují zdi. Dělá to Trump, dělal to Obama i George W. Bush. Budou to dělat i další, dokud se problém nějak uspokojivě nevyřeší.

Ten problém ale není podle všeho zeď samotná, ale pro některé je problémem osoba Donalda Trumpa. Proto slyšíte volání proti zdi, která přitom na mnoha místech dávno stojí a se samotným Trumpem neměla její výstavba nic společného.