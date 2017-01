Zeman, Ovčáček, Srp aneb O blbci lze psát i zdvořile

Aby zas lidi rozvzteklil nějakou nehorázností a sprostotou, jmenoval pan prezident přítele pana Srpa do Etické komise pro oceňování odboje a odporu proti komunismu. Ta pana Srpa před časem neocenila, protože je evidovaný jako spolupracovník StB, čili se na to místo báječně hodí.

Pan Kalousek se prezidentovi za to, že udělal kozla zahradníkem, vysmál. Pan prezident pana Kalouska ostře vypeskoval za to, že vstoupil za komunistů do strany lidové. Sám pan prezident vstoupil za komunistů do strany komunistické, ale pan Kalousek to nechal už plavat.

Pan předseda vlády Sobotka, který má jediný pravomoc pana Srpa do komise dosadit, řekl, že to neučiní, protože pan Srp byl sice v kriminále a konal jiná dobra, ale také donášel pánům v StB na své pány kamarády z kavárny. Pan Ovčáček označil pana premiéra za zbabělce a jeho rozhodnutí za chucpe. Pan premiér neřekl, že chucpe je celý pan Ovčáček, jeho školením v Haló novinách počínaje. Pan Ovčáček sdělil veřejnosti, že pan prezident nebude akceptovat, co pan premiér učinil.

Znamená to, že Hradní stráž dovede pana Srpa na příští zasedání do jednací místnosti Etické komise. Pánové z komise vyzvou pana Srpa, aby vypadl, že v komisi nemá co dělat. Pan Srp zůstane, protože ho jmenoval pan prezident, který na to nemá právo. Pánové z komise zavolají policii, aby pana Srpa vyvedla. To si nenechají líbit páni z Hradní stráže, opodál číhající, co bude. Vrhnou se na pány policisty. Ti povolají na pomoc lidi z URNA. Získají přesilu a vyvedou pana Srpa i s pány z Hradní stráže z Etické komise ven.

Pan Ovčáček se na Hradě zmíní, že došlo k dalšímu fašistickému útoku pánů z kavárny, kteří své mínění staví před mínění pana Ovčáčka. Na případ se mezitím zapomene, protože pan prezident překvapí dalším, nečekaným kouskem, aby zas někoho nasral. Vzhledem k danému kontextu je poslední slovo textu neobyčejně zdvořilé.