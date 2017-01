České cestovky se vracejí na egyptský Sinaj, kde v říjnu 2015 islamisté sestřelili ruské letadlo

Poté, co islámští teroristé 31. října 2015 sestřelili nad egyptským Sinajem ruské civilní letadlo s 224 lidmi na palubě, zrušila naprostá většina evropských cestovních kanceláří své cesty na tento turisticky vyhledávaný poloostrov. Teď se ale Češi, Němci či Britové vracejí. Také naše ministerstvo zahraničí považuje místní letoviska za bezpečná.

Podle vyšetřovatelů na palubě ruského stroje v říjnu 2015 vybuchla bomba, kterou tam nastražil spolupracovník teroristů na letišti Šarm aš-Šajch. Na egyptských letištích byla proto postupně zavedena další přísná bezpečnostní opatření. Ta byla v minulém roce několikrát kontrolována a prověřována agenty tajných služeb několika evropských zemí. Pak byl vysloven souhlas s návratem turistů.

„Situace je i podle našich informací stabilizovaná a proto opět startují programy pro turisty, včetně těch českých,“ řekl Reflexu.cz Stanislav Zíma, marketingový ředitel Exim Tours. Tato kancelář už má zájezdy na Sinajský poloostrov ve své letošní nabídce.

Sinaj je proslulý po celém světě zejména možnostmi skvělého potápění a šnorchlování v Rudém moři. Najdete zde také bájnou horu Sinaj (Mojžíšova hora, Arabové ji říkají Džabal Músá), kde měl dát podle Bible Bůh Mojžíšovi Desatero přikázání. Pod horu je Klášter svaté Kateřiny, který patří k vůbec nejstarším křesťanským klášterům na světě.

České ministerstvo zahraničních věcí má na svých stránkách několik doporučení pro cesty na Sinajský poloostrov. Situaci v letoviscích označuje za stabilní a zavedená kontrolní opatření na letištích považuje naše diplomacie za dostatečná.

Upozorňuje však, že „v celém Egyptě je nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny bezpečnostních složek a zcela se vyhýbat jakýmkoliv veřejným shromážděním, případně demonstracím“.

Ministerstvo mimo výletů organizovaných turistickými kancelářemi nedoporučuje jakékoliv individuální cestování po Sinajském poloostrově a velmi důrazně varuje před jakýmikoliv cestami do severní části této oblasti. Do oblasti mezi sinajskými městy Rafáh, Al-Aríš a Šajch Zuvajd skutečně necestujte, operují zde některé islamistické skupiny. Tato oblast je ale dost daleko od letovisek, do kterých přístup hlídá policie a další bezpečnostní složky. Vlastní ochranku mají i všechny hotely.

Pamatujte také na platnost svých cestovních dokladů. Egyptská strana striktně kontroluje platnost pasů, které musí být platné ještě nejméně šest měsíců po předpokládaném datu odjezdu z území této země. Některé letecké společnosti proto nepřijmou cestující na palubu letadla, pokud je platnost pasu kratší třeba jen o několik dní.

Egyptské vízum lze zakoupit přímo po příletu na mezinárodním letišti za 25 amerických dolarů. Nebo to samozřejmě za vás může vyřídit cestovka.Pokud se dostanete v Egyptě do nějakých problémů, můžete volat i v mimopracovní dobu konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Káhiře. Číslo je: +20 122 742 7513.