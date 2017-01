Děkujeme Sobotkově vládě, že nás tak pěkně vychovává. Bez ní bychom zvlčili

Stačí už jen prezidentův podpis a začneme žít zdravě, moderním životním stylem. Po poslancích i ctihodní senátoři schválili protikuřácký zákon. Děkujeme vládě, že se dalším regulačním zásahem stará o naši výchovu. My, nezdární občané, to potřebujeme jako sůl.

Od konce května si už v restauracích nedáme ani retko, ani doutníček, majitel i zákazník se podřídí – radostně a bez reptání - příkazu osvícené vlády. Hostinský se navíc postará i o to, aby se podnapilcům nenalévalo, jinak ho stihne trest. Pomáhat a chránit už tedy nemusí jen policisté (však také na všechno nestačí), bdít nad zdravím a mravností budou i hospodští. A tak to má být, to by tak hrálo, aby dávali ruce pryč od naší „opičky“.

Za všechny starostlivé zákonodárce podstatu věci shrnul ministr zdravotnictví Ludvík: „Normální je nekouřit“, což ještě precizněji rozvinula senátorka Emmerová: „Kouření do současného životního stylu nepatří.“ A kdo jiný by měl vědět, co je „normální“ a co je „moderní životní styl“ než politici, naše elita?!

Pokud nejsme tak vyspělí a na výši my sami občané, pokud ve výchově selhali naši rodičové, musí zasáhnout dobří politici. Už nás ochránili před bezbřehým konzumem - díky zákazu prodeje a nakupování během vybraných svátků nebloumáme bezcílně supermarkety, nýbrž trávíme čas s rodinou a v rozjímání. Nějaká svoboda a svobodná volba životního stylu je starožitnost z minulých zpátečnických dob, kdy to vlády s občany nemyslely dobře a nechaly je, bezbranné, podléhat různým pokušením.

Ještě pár takových osvícených zásahů, příkazů a zákazů, a stanou se z nás občané hodní svých politiků, své elity. S chutí do toho, my nezdárníci děkujeme.