Kavčí volební noci: Pozor! Předvolební vysílání České televize drásá nervy

Česká televize nadržovala během vysílání své Americké volební noci Hillary Clintonové, a porušila tím zákon. Tvrdí to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Což je konstatování podobně objevné a šokující, jako že nebe je modré, tráva zelená a Miloš Zeman nemocný.

Ke cti Rady ale slouží, že svá tvrzení doložila docela neprůstřelnými argumenty. Například kritizovala hlavní zdroj informací redaktorů ČT – americký zpravodajský kanál CNN, jenž před volbami i během nich otevřeně stranil demokratům, výběr „proclintonovských“ hostů ve studiu, manipulativní práci s fakty a obrazem.

Vedení zpravodajství ústy zástupců šéfredaktora Františka Lutonského a Michala Kubala sepsalo v dobré tradici Kavčích hor Radě arogantní otevřenou odpověď, ve které všechny její výtky odmítlo. Někdy se hájí až komickými řečnickými otázkami. Například: „Na základě čeho označujete velvyslance USA A. Schapira za transparentního příznivce Hillary Clintonové a neberete jej jako nejvyššího reprezentanta USA v ČR?“

Svou transparentní příchylnost Clintonové pan Schapiro jednak demonstroval v přímém přenosu během samotné Americké volební noci, jednak tím, že velvyslancem v Česku se přece stal proto, že byl jedním ze sponzorů prezidentské kampaně Baracka Obamy. Co víc si přát?

Mimochodem, kdyby redaktoři chtěli napsat skutečně otevřenou a korektní odpověď na kritiku Rady, musela by znít asi takto:

Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání!

Považujete vysílání Americké volební noci za neobjektivní? Samozřejmě že takové bylo. Vždyť jsme o vítězství paní Clintonové nepochybovali od samotného počátku, investovali do něj veškerý náš intelektuální potenciál a energii. A nebýt zlovolných ruských hackerů, vyhrála by a nikdo, ani Vy, by si po našem zpravodajství nedovolil ani štěknout.

Ale pozor, Americká volební noc nebyla vůbec nic proti tomu, co chystáme před podzimními českými volbami do Poslanecké sněmovny! V našich předvolebních debatách a diskusních pořadech dostanou prostor politici podle aktuálních volebních preferencí (Babiš 40 procent, Sobotka 12, komunisté 10 a zbytek nic). Jako experty si budeme zvát jen ty nezávislé osobnosti, které získají certifikát důvěryhodnosti z odboru pravdy na ministerstvu vnitra (například Tomáše Halíka, Jiřího Peheho nebo Vladimíru Dvořákovou).

Kromě toho odvysíláme investigativní seriál o propojení organizovaného zločinu se špičkami bývalých vlád Václava Klause a Mirka Topolánka, A naši kolegové z dramatické tvorby nasadí jako pověstnou třešinku na dortu těsně před volbami nový satirický seriál Kdo z vás to má? o kabelkách manželky expremiéra Jany Nagyové Nečasové.

Rovněž chystáme několik dokumentů o spravedlivé sociální politice současného kabinetu a varovnou kampaň neziskového sektoru před případným volebním úspěchem extremistické, xenofobní, protievropské a asociální české pravice. A veškerou případnou kritiku samozřejmě odmítneme s důrazným varováním před ohrožením svobody slova a pluralitního mediálního prostředí.

Chcete snad zakázat redaktorům České televize, aby pracovali „v duchu atmosféry, která panuje ve veřejném prostoru“? Copak někdo kromě nás si může dovolit definovat, co je to veřejný prostor? Prostě na naši Americkou volební noc budete ještě vzpomínat s roněním objektivně vyvážených krokodýlích slz!

Chtělo by se dodat: Sledujte, že to tak dopadne. Ale raději ne. Jakékoli předvolební i povolební vysílání České televize je totiž jeden velký nervy drásající zážitek.