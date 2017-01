Nechme Slovanskou epopej Američanům, je to propagandistické dílo!

Potomek Alfonse Muchy, John Mucha, se soudí s českým státem o vlastnictví Slovanské epopeje. Aniž bych znal detaily celé causy, držím panu Johnovi všechny palce, aby soud vyhrál, ovšem jen pod tou podmínkou, že si Slovanskou epopej odveze do Ameriky, kde žije, nebo někam jinam, ale určitě pryč z České republiky.

Podívejme se na ono dílo podrobněji. Aniž bych jakkoliv přeháněl, jde o předstupeň socialistického realismu a nacistického umění. Angažované umění, zpodobňování smyšlených mýtů vždycky smrdí. A Epopej mezi taková angažovaná díla — rozuměj propagandu, která je ze své podstaty vždy lživá — nesporně patří.

Autor celé dílo (proto je namalované na lodních plachtách velmi řídkými barvami) plánoval jako putovní prezentaci Slovanstva — měla být natáčena na velké dřevěné bubny, převážena a vystavována v cizině za účelem propagace Slovanstva — konstruktu čistě smyšleného.

Jazyková příbuznost s ostatními Slovany nezakládá žádnou společnou historii a vůbec existenci nějakého Slovanstva a jeho státotvorné minulosti. Nic takového se ve skutečnosti neodehrálo. Přesto Epopej zpodobňuje právě takové „historické“ — ve skutečnosti bájné — momenty. Takže celé dílo by bylo příhodnější chápat v kontextu marketingu a reklamy než v kontextu výtvarného umění.

Další důvod, aby dílo odcestovalo, jsou jeho výtvarné kvality. Bombastický realismus Muchova veledíla tak připomíná nejen realismus socialistický (kde nebyli idealizováni Slované, ale dělníci), ale také umění nacistického Německa, které zase oslavovalo hrdé Germány.

Celé dílo Epopeje je novotvarem politiky v umění, novotvarem propagandy ve výtvarnu — a s historickým odstupem je prostě lepší se něčeho takového zbavit. Protože už je to, sorry, pane Mucho, jenom trapné. Beznadějně a nenávratně out, zasunuto historií ne do muzeí, ale do jejich depozitářů.

Přesto je Mucha jedním z nejznámějších českých malířů a je trochu pumprdentlich mít takovou slávu zašitou v depozitáři. Očekávat od jejího vystavení nějaký větší zájem diváků je však asi nerealistické. Oni ti slovanští hrdinové fakt už nikoho nezajímají. A tak by bylo nejlepší, kdyby si je pan John Mucha odvezl a nechal je v USA vystavit někde nedaleko Disneylandu, protože do de facto stejné kategorie výtvarné kultury Slovanská epopej patří.