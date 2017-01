Česko, krásná země bez starostí a předsudků

Žijeme v krásné bezstarostné zemi. Nejdiskutovanější událostí minulého týdne se totiž stala „černošská“ reklama na mikinu jednoho německého prodejního řetězce. Čeští rasisté protestují!, hlásala česká média, když pár pitomců napsalo na facebookovou stránku obchodu, že „ten černoch v reklamě, to už je nějak moc, ne“? Na sociálních sítích se o této zásadní kauze psalo ještě víc než o tom, že v Česku napadl sníh a bylo pod nulou. A to už je co říci.