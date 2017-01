Pražská buzerace jménem Lítačka. Umře stejně jako Opencard?

V pondělí jsem opět zkusil dostat z pražského Dopravního podniku vytouženou Lítačku. Byl to už druhý marný pokus ji získat. Mé zkušenosti s touto novou kartou Pražana bohužel ukazují, že to bude stejný vopruz a nechod jako zesnulá Opencard.

Roční tramvajenku si kupuju vždycky na první jarní den, takže předplacenou tramvaj mám ještě skoro na čtvrt roku. Ovšem ouha! Skončila mi platnost Opencard, kterou dosud mám. Končit měla k 31. 12. 2016 a já o tom termínu věděl. Ale nijak mne neznervózňoval - byl jsem na spoustě seminářů a konferencí, kde mi podobnou plastovou kartičku s fotkou a čipem upekli na počkání. I nechával jsem výměnu Opencard na dobu mezi Vánocemi, protože jsem jí nechtěl řešit v předvánočním shonu.

I po svátcích jsem usedl k počítači, zadal si žádost o vydání Lítačky - tedy průkazky s brněnským, bratislavským či bůhví jakým názvem, v Praze se totiž odjakživa říkalo tramvajenka - a nestačil se divit. Zadání údajů bylo poměrně jednoduché. Chtěl jsem si však vyzvednout kartu druhý den - a to mi dost sklaplo. Na webu litacka.cz jsem se totiž dočetl, že termín pro výrobu té opravdu jednoduché kartičky si Dopravní podnik určil čtrnáct dní.

Kartu samozřejmě můžete dostat na počkání v Dopravním podniku, ale stojí to stovku. A když už vás někdo nutí do výměny něčeho a za tu výměnu nemůžete vy, ale on, tak proč mu za to ještě platit.

Skončil první týden v lednu, a já se v pondělí podíval na svůj „lítačka účet“, který mám založený na jejich serveru. Zpráva byla optimistická: Stav: Připravena k předání! Zaržál jsem radostí a vyrazil do Dopravního podniku. Nečekal jsem dlouho, moje číslo přišlo na řadu za deset minut. Došel jsem k pultíku, předal muži za přepážkou svou starou Opencard, a on začal zuřivě hledat v počítači. Po pěti minutách hledání odešel někam do zákulisí. Za tři minuty se vrátil a tvářil se provinile. „Ona tady ta vaše karta ještě není, není tu žádná z té série...“

Systém tvrdil, že karta je připravena k vyzvednutí... • Foto JXD

Měl jsem samozřejmě demokratickou možnost na toho ztrápeného nebožáka začít ječet, co že to mají v systému za bordel - server mi napíše informaci, která prostě není pravdivá. Nevyužil jsem ji - vím, že ten muž na přepážce za chaos kolem Lítačky nemůže. Ovšem to málo, co jsem kolem Lítačky prožil na vlastní kůži, ukazuje, že tato nová progresivní karta Pražana je stejný nepodarek jako její předchůdkyně Opencard. Takže snažně prosím: Paní Krnáčová, běžte s tou vaší Lítačkou do Bratislavy!