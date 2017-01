Riziko světové války je největší za posledních 25 let. Co na to Sobotka, Babiš a další? Asi nic

Nejvýznamnější američtí špionážní analytici vydávají vždy mezi volbami a nástupem nového prezidenta USA do úřadu (20. ledna) rozsáhlou zprávu, která se jmenuje „Globální trendy“ a přináší výhled a možné scénáře vývoje světa na dalších 20 let. Ta poslední byla zveřejněna v pondělí a zní v ní opakovaně varování před možností vypuknutí globálního konfliktu, která je prý největší od konce studené války, tedy za více než čtvrtstoletí.

Na zprávě „Globální trendy: Paradoxy pokroku“, je důležité i to, že varuje před fenomény a trendy, které někteří politici (například Angela Merkelová, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, ale i mnoho českých představitelů) popírají či bagatelizují.

Autory studie jsou členové americké Národní zpravodajské rady (NIC). Ta sdružuje přední zpravodajské analytiky a vydává dobrozdání na základě rozboru informací všech sedmnácti špionážních služeb Spojených států. Zpráva je považována za „povinnou četbu“ pro politiky, akademiky, diplomaty i novináře.

To, co jsme se v ní mohli dočíst letos, je přitom daleko více varující, než v předchozích obdobích. A týká se to i České republiky. Jestli ale některý náš významný politik z toho dokáže něco zásadního vyvodit pro budoucnost Česka, o tom se dá s úspěchem pochybovat.

Ve zprávě se například píše:

„Riziko mezinárodních i vnitropolitických konfliktů v příštích letech ve světě vzroste na úroveň nevídanou od konce studené války… Důvodem je zpomalení globálního růstu ekonomiky, eroze poválečného uspořádání a antiglobalizační trendy, které podněcují nacionalismus.“

Dokument předpovídá světu pro nejbližší léta „temnou a těžkou budoucnost“, kterou bude charakterizovat sebevědomá agresivita Ruska a Číny (to zjevně část české politické reprezentace netrápí), regionální konflikty, terorismus, klimatické změny a stagnující hospodářský růst.

Dále se ve zprávě píše: „Globalizace a technický pokrok zbavily chudoby miliardy lidí. Obohatily ale zároveň ty nejbohatší, vyprázdnily západní střední třídu a vyvolaly proti globalizaci odpor. Dopady znásobila největší migrační vlna za sedm posledních desetiletí, která vyvolala nacionalistické, protielitářské impulsy.“

V překladu: Nerovnost při rozdělování bohatství zasáhla naplno i západní demokratické země, nůžky se stále více rozevírají. Střední třída (příkladem jsou u nás třeba nestoudně nízké platy lidí pracujících ve vzdělávání) je mnohdy devastována a může se obracet k extrémům.

Velká migrace pak není žádným ojedinělým excesem, ale trendem, který vyvolává postupné politické zemětřesení. Bez ohledu na to, zda to někdo slyšet chce, nebo nechce.

V příštích desetiletích bude podle NIC déle růst hrozba terorismu, malé skupiny útočníků budou využívat „nové technologie, nové myšlenky a nové vazby“. Zničující může být i „zahleděnost Západu do sebe“, což zásadně posílí vliv a ambice Moskvy a Pekingu.

„Přehnané přesvědčení, že materiální síla udrží eskalaci pod kontrolou, zvýší riziko mezistátních konfliktů v míře nevídané,“ uvádí studie.

Takže až v Česku dořešíme EET, kouření v hospodách a poposuneme sociální inženýrství současné (i nové) vlády na ještě vyšší úroveň, snad se někdo podívá i na ty možné konflikty, rozpory a hrozby současné doby. Jen aby už pak nebylo pozdě…

Zprávu „Globální trendy: Paradoxy pokroku“ (jednotlivé kapitoly si můžete rozklikat nahoře na liště) najdete ZDE.