Někdo umí a někdo čumí aneb Proč Babiš vyhraje volby

Nejdříve nechal zrušit oficiální „udavačský web“ zaměřený na kontrolu účtenek v restauracích. Uznal tím, že stránky, které s takovou pompou zavedla jemu podřízená Finanční správa, byly od počátku špatným projektem. Jen věcně: systém EET má v sobě zabudovanou vyhledávací činnost. Když má restaurace denní obrat sto tisíc korun a jsou tam pravidelná storna ve výši čtyřiceti tisíc, oznámí to systém úředníkům a na restauraci přijde finanční kontrola tak jako tak.

Nicméně v jakési horlivosti zavedla Finanční správa ještě práskací web, kam mohli lidé anonymně hlásit, že v té a té restauraci nedostali účtenku. Po dvou týdnech bylo jasné, že všechno se zvrhlo do osobní msty a konkurenčního boje. Navíc tím, jak počty udání rostly, chyběli i lidé, kteří by byli schopni je všechna řešit. Jako by byla rehabilitována stará protektorátně-komunistická mentalita „udej svého souseda“. Když situace začala být neúnosná, Babiš prostě ohlásil, že web vypíná. Tečka.

Ministr financí současně v předstihu oznámil, že pokud začne platit zákon o střetu zájmů a ministři nebudou moci vlastnit rozhodující podíly ve firmách, vyřeší si svou situaci už do konce ledna. Konkrétně chce akcie svého impéria Agrofert převést do blíže neurčeného správcovského fondu, v němž nemají figurovat jeho příbuzní. Nejvíce kritizovaný investiční fond Hartenberg chce přímo prodat. Jestli to skutečně udělá, výrazně tím oslabí argumenty, které jej napadají za jeho byznysově-podnikatelské propojení s politikou. Velmi důležité ale bude, jaký status dostane mediální divize Agrofertu.

Zpravodajská část některých Babišových médií v čele s Lidovými novinami je totiž plně k dispozici jeho zájmům a snaze dostat se do premiérského křesla.

Třetím počinem bylo Babišovo prohlášení v televizi, že ne všechny části státu se dají řídit jako firma. To je šokující informace, která zdánlivě podemílá hlavní heslo minulých voleb. Současně je to výborný marketing, protože Babiš ukazuje, že se nebojí revidovat své myšlenky.

Když srovnáme ANO a dnešní parlamentní opozici, dá se na tom ukázat jedno: můžete dělat chyby, můžete vlastně dělat skoro cokoli, jen nesmíte být vyčpělí. Jste-li, pak vás nikdo nebere vážně, ani když máte pravdu. Současně nesmíte být veřejnosti lhostejní. Nikoho nezajímat je horší než se mýlit.

Premiér Sobotka nedávno prohlásil, že jeho ministr financí jde nahoru proto, že používá doping, například mediální krytí. Tři prohlášení z posledních tří dnů naznačují, že když má člověk fantazii, dokáže kritiku marketingově obrátit v potlesk i bez médií. Jako v té dětské říkance – někdo umí a někdo čumí.