Ruští hackeři nezajistili výhru Trumpovi, to je stejná hloupost, jako kdysi oslava Snowdena

Většina amerických médií, průzkumné agentury, intelektuální elita a showbyznys, svorně před loňskými prezidentskými volbami tvrdily, že vyhraje Hillary Clintonová. Vyhrál Donald Trump, protože Clintonová představuje vše problematické, co přinesl prezidentský establishment jejího muže Billa i Baracka Obamy. Jenže teď se zhrzení kvůli porážce vymlouvají na to, že k vítězství newyorského miliardáře přispěli ruští hackeři.

V pátek zveřejnily tři nejvlivnější americké tajné služby (CIA, FBI a NSA) zprávu o kybernetických útocích z ciziny v průběhu prezidentské kampaně. Zpráva má podle dostupných informací více než 50 stran, ale veřejnosti je k dispozici pouze 14 stránek, mnohé tak zůstává nejasné. Přesto mají někteří jasno – Trumpa dosadil do Bílého domu ruský prezident Vladimir Putin, který údajně útoky osobně nařídil.

Jako sci-fi dobré, jako popis reálných pohybů na americké volební, politické, ekonomické a sociální scéně, které ve skutečnosti vedly ke zvolení Trumpa, přitažené za vlasy.

Ostatně ve zprávě tajných služeb se říká, že „ruské zpravodajské služby podnikly kybernetické operace proti cílům spojeným s prezidentskými volbami v roce 2016. Byly mezi nimi cíle spojené s oběma hlavními politickými stranami.“ Takže demokraté i republikáni.

Zpráva dále vysvětluje, co se zřejmě stalo: „Když se Moskvě zdálo, že ministryně Clintonová nejspíš volby vyhraje, ruská kampaň se začala více zaměřovat na podkopání jejího budoucího prezidentství.“ Logicky, co jiného by mělo přijít. Kdyby fanatici z amerických médií a šarlatáni z agentur tvrdili, že vyhraje Trump, tak by se hackeři zaměřili více na něj.

Jinou daleko vážnější otázkou je, že kybernetické útoky (i za přispění některých států) a řádění hackerů skutečně „podkopávají“ síly protivníka. Je to problém a bude to ve společnosti, která je zcela propletená počítačovou sítí a svázaná mobilní komunikací, stále větší problém.

Snahy útočit na energetické sítě, získávat důležité ekonomické informace, likvidovat bankovní konta, krást, odposlouchávat v celosvětovém měřítku miliony lidí, či šířit falešné informace na sociálních sítích a na internetu, aby to vyvolalo zmatek a pochyby, budou pokračovat. Budou dokonce sílit.

Tvrdit ale, že Clintonové prohráli (a Trumpovi vyhráli) volby Rusové, je nesmysl. Prohrála si je Clintonová sama svoji nepředstíranou nadřazeností a neschopností oslovit celé vrstvy voličů. Vyhrát jí to měla elita z měst, nestalo se. Dále Hispánci, nestalo se. Nepřidali se tolik ani Afroameričané a dokonce ani ženy, o kterých se to také tvrdilo. Za to všechno asi mohou ruští hackeři…

Je to stejný blud, jako někdejší oslava amerického hackera Edwarda Snowdena, který ukradl data Národní bezpečnostní agentury (NSA) a pomocí několika médií je zveřejnil. Tento zločin byl naivně a hloupě oslavován jako příklad svobodného šíření informací.

Stejně hloupě (protože je to nezákonné a ve svých důsledcích nebezpečné) jsou velebeny úniky odposlechů ze živých vyšetřovaných kauz v Česku.

Že se Rusko, Čína a další státy snažily nějak ovlivnit, třeba i kybernetickými útoky, americké prezidentské volby, bylo očekávané a překvapením by byl spíše opak. To samé se bude opakovat letos ve Francii či v Německu. Něco podobného ale dělá jinde i Amerika a další západní země. Je to součást dnešního politického a velmocenského boje.

Musíme s tím počítat a být obezřetní při vyhodnocování informací. Ovšem tvrzení, že Clintonovou ve volbách „potopili“ Rusové, je zoufalá snaha omluvit její porážku. Za tu si může především osoba jménem Hillary Clintonová.