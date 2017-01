Udavačský web skončil. Babiš ustoupil občanům

Zrušení udavačského webu spojeného s EET ukazuje malou naději pro tuto zemi, směřující k oligarchii: I momentálně nejsilnější hráč v zemi, Andrej Babiš, zjevně slyší na veřejné mínění a dokáže mu ustoupit. Je to jen malá naděje, ale je potvrzená.

Spolu s elektronickou evidencí tržeb byl na serveru ministerstva financí zprovozněn web, jímž mohl kdokoliv jakoukoliv provozovnu udat, že mu nevystavila účtenku s kódem pro EET. Udávat se mohly samozřejmě i podniky, ve kterých udavač nikdy nebyl, ale zato si potřeboval vyřídit účty se sousedem Frantou, jenž má shodou okolností hospodu — a tak proč ho rekreačně neudat, když to jde tak snadno a od počítače z pohodlí domova.

Český národ udává poměrně rád, zkušenosti z německé okupace i registry svazků Státní bezpečnosti to dokládají zcela nemilosrdně. Je pravda, že třeba v NDR bylo řádově více agentů komunistické policie než u nás, ale i to množství, které působilo proti vlastním lidem v naší zemi, je nechutně vysoké. Vedle jisté záliby v udávání se však v Česku celkem striktně veřejně chápe udávání jako činnost, za niž je potřeba se stydět, která je hanebná a jíž se dopouštějí amorální lumpové.

Výsledkem tohoto hlubokého rozpolcení české povahy na sebe po spuštění EET a bonzwebu nedalo dlouho čekat. Jednak — to je ta naše záliba v udávání — rostl počet udání. Druhak — a to je náš odpor k udávání — vedl k zahájení široké a skutečně celospolečnské diskuse na téma, zda je takové jednání státu prospěšné, zda není amorální a jestli by se ten bonzweb nedal vypnout.

Je myslím velmi dobrou zprávou, že v té veřejné diskusi jednoznačně zvítězili odpůrci udávání. Nenašel jsem jedinou diskusi v našich médiích, kde by k tomuto tématu převládaly pozitivní postoje k užívání toho bonzwebu. Národ se prostě rozhodl — a dal to skrze média a sociální sítě dostatečně najevo —, že nechce, aby tento — náš — stát systémově využíval bonzáků.

No a než se měsíc s měsícem sešel, je tu názorové salto pana ministra. Je sice provázené okecávacím lhaním, kterým ze sebe Andrej Babiš sklepává zodpovědnost za bonzweb, ale je obsahově zcela zásadní: „Přemýšlím o tom, že tento web zrušíme. Nevěděl jsem, že vzniká, a nechci lidi podporovat v udávání nebo zneužívání EET v konkurenčním boji,“ řekl ve středu Novinkám. To, že o webu nevěděl, je jen další čapí babišárna, netřeba jí věnovat pozornost. Další Babišova lež. Ale ten obsah — že web zruší — a následné skutečné vypnutí stránky znamenají mimořádně pozitivní zprávu pro tuto zemi. Ta zpráva zní: Babiše budeme mít jenom tam, kam si ho sami pustíme, a ani o milimetr dál. Web samozřejmě ministr financí vypnul proto, že se stal neúnosným, občané ho odmítli. Takže je dobrá naděje, že budeme úspěšní i v zásadnějších věcech, když se jako národ postavíme Babišově oligarchizaci a agrofertizaci naší země.