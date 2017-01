Mámo, oni tam na tom letáku maj’ černocha!

Lidl má plakáty s nabídkou zboží. V posledním letáku se objevil občan tmavé pleti, postaru černoch, a je z toho český celonárodní skandál. Ano, jistě — víme všichni, že zde žije skupina občanů, pro něž jsou příznačné myšlenky nacionálně socialistické hitlerovské propagandy. Nazývejme je třeba hnidočeši (podle vzoru Hnídek, známější spíš jako Ortel). Ve skutečnosti to jméno znamená špindíru s hlavou plnou bleších vajíček. Že jich je ale tolik? To překvapí!

Když se podíváme na facebookovou zeď řetězce Lidl, kde se o plakátu momentálně mohutně a nevybíravě diskutuje, najednou zjistíte, že všichni kritici Afričana v českém letáku nejsou Hnídkové! Samozřejmě — nejmíň polovinu hejtů tvoří řádky od nácků. Druhá polovina diskusních příspěvků je však zmatená a působí dojmem, že jde o dílo nějakého běžného, myšlenkově pomalejšího člověka, jenž se nemůže srovnat s tím, proč když je on sám běloch, tak má v letáku černocha. Jak je to, sakra, možný?

Češi se v Lidlgate chovají jako rumunští Romové z pohoří Maramureš, případně jako Pygmejové Mbuti z Konga. Nedokážou skousnout a ani pochopit, proč je ve střední Evropě na letáku Afričan, když my tady většinou vypadáme jinak. Takže mi nezbývá než pro čtenáře spíše z venkova vysvětlit jeden základní antropologický fakt, který jim zřejmě ušel. Takže začínáme:

Milí burani! Lidé na planetě mají různé barvy pokožky. Někteří jsou bílí, jiní žlutí, další pak hnědí, a najdeme dokonce i úplně černé. Je to zcela normální, nejde o nemoc nebo osobnostní vadu, ale o míru pigmentace (barviva) v pokožce.

Ti lidé na planetě se přemisťují, takže v místech s větším ruchem, než jsou Bobrdovice pod Mrdníkem, zcela běžně potkáváme lidi hnědé, černé, bílé, žluté, a někdy dokonce míšence. Je to normální, patří to k životu v 21. století a je opravdu škoda, že to do Bobrdovic ještě nedorazilo. Ale, milí burani, neházejte flintu do žita! Vysvětlím vám, jak se černoch na plakát dostal.

Když místo do Chorvatska vyrazíte tentokrát na dovolenou do Prahy a počíháte si u letiště, tak tam určitě dříve nebo později nějakého Afričana taky potkáte. Oni se totiž přemisťují. Takže jsou i v Evropě, dokonce i v Čechách, a dokonce i na plakátu. A je to úplně normální, samozřejmé a v 21. století to navzdory hnidočechům diskutujícím na Facebooku Lidlu prostě patří k životu. Oni jsou ti černoši už dneska totiž všude. V Americe dokonce v prezidentské pracovně.

P. S.: Autor tohoto textu je snědé pleti.