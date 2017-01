10 důvodů, proč se Babišův plán na sestěhování úředníků do jednoho superúřadu neuskuteční

Ministr financí Andrej Babiš mezi svátky informoval média, že plánuje vybudovat superúřad v pražských Letňanech, kam se přestěhují zaměstnanci jeho resortu a podřízených organizací. Nový komplex by mohl pojmout až 11 tisíc pracovníků.

Tenhle nápad tu není zdaleka poprvé. Jeho logika spočívá v tom, že vláda má staré budovy s vysokou energetickou náročností a například ministerstvo financí má úředníky na 38 místech rozesetých po Praze. Sestěhování na jedno místo má tedy zefektivnit práci a ušetřit náklady za topení.

Plán má tedy v podstatě dvě části:

Za prvé postavit nový komplex asi za šest miliard korun v Letňanech a přestěhovat tam všechny úředníky podřízené ministru financí, případě i některé další resorty.

Za druhé prodat staré budovy, jež často stojí na opravdu lukrativních místech, ale jsou ve špatném stavu.

Mnohé z nás jistě napadne, zda by nestačilo uskutečnit jen druhou část plánu — muselo by se toho hodně zrušit a ušetřilo by se tak nejvíc. Mimochodem pro úřady, směrnice a další byrokracii vhodnou ke zrušení můžete hlasovat tady.

Sympatie k budování nového úřednického komplexu i přes záměr ušetřit na provozu se hledá těžko — snad že by tím stanice metra Letňany, dosud stojící osamocena v polích, dostala vyšší smysl. Jenže ono to celé je v českých podmínkách prakticky neuskutečnitelné.

Tady je 10 scénářů, proč plán nakonec nevyjde:

1. Projekt vůbec neprojde. Zjistí se, že staré budovy mají pro stát vysokou symbolickou hodnotu, v Letňanech je zima a někteří by tam ani netrefili.

2. Projekt projde. Vypíše se výběrové řízení, ale bude mít tolik chyb a nedostatků, že se protáhne na několik let a v plánovaném místě mezitím čínská společnost CEFC postaví Kaplického knihovnu.

3. Projekt projde, výběrové řízení proběhne, ale zjistí se, že v plánovaném místě se stavět nedá (nevhodné podloží a komplikované vlastnické vztahy).

4. Projekt projde, výběrové řízení proběhne, ale zjistí se, že v plánovaném místě se stavět nedá (objeví tam vzácný druh hmyzu, patrně zmutované mandelinky).

5. Projekt projde, výběrové řízení proběhne, stavět se dá, ale přijde krize. Státní rozpočet bude muset škrtat výdaje a staré budovy by se neprodaly.

6. Stane se totéž co v bodě 5, jen budova bude už rozestavěná.

7. Nový superúřad se postaví, mezitím však Parlamentem projde zákon, který po zaměstnavateli bude v případě stěhování pracoviště vyžadovat souhlas zaměstnance. Úředníci se tedy nepřestěhují, nový superúřad se bude muset prodat. Bohužel přijde krize a prodá se za cenu rovnající se třetině nákladů výstavby.

8. Superúřad se postaví, zákon vyžadující souhlas zaměstnanců se stěhováním neprojde, ale záhy se zjistí, že budova stojí v místech, kudy v budoucnu povede metro, a superúřad překáží stavbě. Budova se tudíž zbourá.

9. Superúřad se postaví. Zaplní se ale novými úředníky dřív, než se přestěhují ti staří.

10. Superúřad se postaví, úředníci se přestěhují, ale do uvolněných prostor starých budov se přijmou „nezbytní“ noví úředníci. Vznikne tím potřeba postavení nového superúřadu, kam by se přestěhovali noví úředníci ze starých budov. Následuje deset možných scénářů…

