Sobotka se Zemanem potřebují ring a boxerské rukavice, nikoliv zdvořilostní tlachání u husí paštiky

Jistě, novoroční obědy jsou v Česku tradicí. Prezident na začátku nového roku nejprve pozve premiéra a den poté šéfy obou parlamentních komor. Zatímco s nimi se většinou setkává bez doprovodu a jejich hovor je tak spíš pracovnějšího rázu, u setkání s předsedou vlády jsou většinou přítomny i manželky a tomu odpovídá i okruh témat. A co se pak ze schůzky dostane do médií je nejčastěji složení menu jejich slavnostního oběda. Někdo možná suše polkne, většina národa je však po Vánocích jídlem zdecimována do té míry, že zprávu obsahující tyto informace ani nedočte do konce.

V minulosti se z možné neúčasti manželek obou politiků dělalo politikum, které pak trapně vyšumělo. Přitom právě oběd na začátku příštího roku po neúčasti obou manželek úplně volá. Rok 2017 je opět rokem volebním, v Česku se toho v posledních dnech událo mnoho (co by stálo za silnou a tvrdou debatu) a co je zásadní, vztahy mezi Zemanem a Sobotkou mají k idyle velice daleko. Oba pánové si možná tykají, ale nejraději by si vzájemně vyškrábali oči a nevynechají jedinou příležitost, aby se přes média neokřikli nebo se plácli přes pusu.

Zkuste se alespoň na chvilku vžít do situace, že jedete na oběd k někomu, kdo vás ještě minutu před vaším příjezdem pomlouvá, dělá si srandu z toho, jak vypadáte, co říkáte a co děláte a pak vám s úsměvem potřese rukou stráví s vámi tři hodiny u jednoho stolu. A když pak odjedete, bez jediného mrknutí oka se vrátí k řečem plným despektu a pohrdání. A v dalších dnech dělá vše možné proto, aby svého hosta zesměšnil a hodil mu pod nohy co nejvíce překážek. Nebo je to snad jinak?

Na formátu setkání „bez bab“ by měl mít zájem především premiér Bohuslav Sobotka. Měl by totiž jedinečnou možnost se Zemana zeptat, co ho skutečně vedlo k vetu zákona zvaného „lex Babiš“, jak je to s jeho prezidentskými ambicemi a stejně vážně by se měli zaobírat zahraniční politikou a ekonomickými záležitostmi země.

Jistě, takový hovor by asi nebyl zdvořilý a uhlazený. Pánové by třeba na sebe křičeli a titulovali se nepublikovatelnými výrazy, ale oba by věděli, na čem jsou. A oba by pak podle toho mohli dělat svoji politiku. Nezapomínejme, že ČSSD bude obhajovat svoje pozice ve volbách, Zeman možná bude chtít zůstat na Hradě. Jeho i Sobotku přitom pojí společná minulost a mají toho možná společného víc, než si oba dokáží připustit.

Zkrátka během novoročního oběda by si oba politici měli navléct pomyslné boxerské rukavice a ozkoušet sílu svých mocenských svalů. Vzájemným střetům se v příštím roce oba stejně nevyhnou. Lánský zámek v minulosti už zažil leccos a otrkaný český daňový poplatník zaplatí bez mrknutí oka husí paštiku ze zámecké kuchyně i tentokrát. Tento „boxerský“ zápas by však tentokrát spíš i uvítal.