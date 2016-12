Způsobí falešné zprávy třetí světovou válku? Pákistán teď kvůli jedné hrozil Izraeli jaderným útokem

Největším problémem falešných zpráv je, že jim často věří i lidé, kteří drží v ruce moc a ovlivňují světové dění. Přitom ověřit si, že něco je naprostá hloupost, nezabere většinou moc času, ale mnoho lidí to nedělá, protože pouze „sdílejí“. I ze zdrojů, kterém jsou tradičně lživé a manipulativní.

Posledním příkladem je zcela absurdní chování pákistánského ministra obrany. Khawaja Mohamed Asif na svém twitterovém účtu 23. prosince varoval Izrael, že i Pákistán je „jaderným státem“ a pojal to jako výhrůžku vojenským útokem. Což je vskutku nebývalé. Asif přitom reagoval na falešnou zprávu z naprosto pofiderního webu AWDnews, který sype bláznivé informace jako na běžícím pásu.

Web AWDnews zveřejnil 20. prosince falešnou zprávu (klasika, nikdo pod ní nebyl podepsaný), že bývalý izraelský ministr obrany Moše Ja’alon řekl, že „pokud pákistánské vojsko nešťastnou náhodou dorazí do Sýrie, zničíme ji jadernými zbraněmi.“ Pákistán totiž uvažuje, že by vyslal do Sýrie své vojáky, pokud by s tím souhlasil Asadův režim.

Ministr Asif na to reagoval až za 3 dny. Asi jeho početný tým zjišťoval, jak to vlastně s tou zprávou je. Jenže ta si žila svým životem a putovala světem. Je v ní přitom na první pohled hned několik problémů, což je u falešných zpráv většinou patrné.

Moše Ja’alon není od května izraelským ministrem obrany, tím je Avigdor Lieberman. Že by exministr vyhrožoval jaderným útokem? Nesmysl. Ostatně izraelské ministerstvo obrany ihned napsalo, že podobná slova nebyla nikdy vyřčena. A to zejména z úplně jiného a zcela zásadního důvodu. Žádný představitel Izraele nikdy oficiálně nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, že tento stát vlastní jaderné zbraně. Takové vyjádření je dlouhodobým tabu. Pak se ani nedá vyhrožovat, že by je mohl použít. Ano, Izrael má nukleární zbraně, ale protože se odmítá připojit k dohodám o jejich nešíření, tak o tom nemluví.

Že by to pákistánský ministr nevěděl? To těžko. Prostě blábolí, stejně jako blábolila zpráva AWDnews. Ostatně Asif po bouřlivé diskusi vzal v neděli zpátečku. Na Twitteru napsal: „Náš jaderný program je určen pouze jako odstrašující prostředek k ochraně naší svobody. Chceme žít v míru v našem regionu i mimo něj.“ Opět ale lže, protože v září vyhrožoval „použitím taktických jaderných zbraní proti ďábelské Indii“.

Mimochodem, web AWDnews 22. prosince zveřejnil jinou falešnou zprávu o tom, jak Hillary Clintonová připravuje vojenský puč proti Donaldu Trumpovi. Větší pitomost nevymyslíte. O něco veselejší byla informace, že ruský prezident Vladimir Putin prý oznámil, že „pobije ilumináty holýma rukama“.

Nejjednodušší by bylo falešné zprávy ignorovat, ale to už velká část veřejnosti nedělá. Navíc se na nás valí ze všech stra. Přímo lavina to byla v průběhu amerických prezidentských voleb. Lhal jak tábor Trumpa, tak tábor Clintonové. A také kdysi důvěryhodná velká americká média a průzkumné agentury. Tvrzení, že stoprocentně vyhraje Clintonová, se dá označit za největší falešnou zprávu posledního desetiletí. Asi to Američanům podstrčili ti ilumináti.

Dalším problémem je, že některé falešné zprávy jsou vyrobeny velmi umně a stojí za nimi různé vlivné země. Za ruské a čínské vládní peníze se dokonce vyrábějí masově. Nemluvě o Severní Koreji, Turecku, nebo o všech stranách války v Sýrii.

Falešné zprávy způsobily v historii lidstva mnohá neštěstí, dnes se ale šíří rychlostí několika minut po celém světě. Bohužel, část lidí jim věří. Dokonce i ministr obrany země, která vlastní jaderné zbraně. A to je strašlivý problém.