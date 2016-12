Francouzský spor o potraty: Bouře v Zapadákově

Francouzská Národní strana Marine Le Penové zaznamenává hlubokou vnitřní rozepři. Neteř paní šéfové, mladá Le Penová, přišla s tím, že potraty by měly přestat být proplácené pojišťovnou, aby strana jako byla fakt a echt pravicově konzervativní, na starou Le Penovou je takový návrh příliš radikální, že by se mohly voličky trochu namíchnout, a francouzská veřejnost se kochá vnitřním rozkolem extremistů.

Jak jsem se to z Událostí dozvěděl, zahřálo mne u srdce, v jak sekularizované a volnomyšlenkářské zemi to žijeme. Vyvolat totiž v Česku jakoukoliv diskusi a s ní spojené emoce tématem potratů je už asi dvacet pět let zcela vyloučeno. Hysterický, nábožensky podbarvený diskurs tématu dávno vyprchal a je nemyslitelné, že by se na něm někdo politicky profiloval.

Ano - mohou existovat lokální bezvýznamné deviace, že třeba ve farním společenství v Bobrdovicích pod Mrdníkem katolík Pepa řekne, že to třeba není až zas takovej hřích, ten potrat, a všichni bobrdovičtí katolíci mají pět let o čem mluvit. Případně se může začít říkat o nějakém jehovistickém hodnostáři, že poslal milenku na potrat, a všichni jehovisti budou znechuceni. Udělat dojem tématem potratů je prostě v České republice - kromě ojedinělých a miniaturních křesťanských komunit - zhola nemožné. Křesťanské předsudky hrající v minulosti proti racionálnímu plánování reprodukce jsou u nás už tak mimo, že by jakýkoliv katolický hlásek brojící proti legalitě interrupcí byl od samého počátku celým okolím vnímán jako projev dejme tomu nestandardní, iracionální.

A tak, přestože například francouzské sýry představují jeden z vrcholů evropské kultury, je ve věci potratů ve srovnání s naší chválabohu neznabožskou zemičkou Francie ještě pořád v myšlenkovém středověku.