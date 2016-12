Nezákonné odposlechy v kauze Rath: Jeho sedm mega v krabici bylo zákonných?

Pokud si pamatujete - pana Davida Ratha a jeho partu zlodějů policie dlouho sledovala a odposlouchávala. Pak díky odposlechům přijela URNA přesně v den, kdy si David Rath odnášel domů sedm milionů v hotovosti, které převzal od kompliců, a policie na něj cestou udělala baf.

Rath tvrdil, že v krabici je víno. Policie zjistila, že tam skutečně sedmička je. Ovšem ne sedmička vína, ale sedmička v milionech korun. Od té doby pan Rath o obsahu své škatule neřekl rozumné slovo. Prý neví, jak se tam peníze místo vína dostaly.

Podle mého názoru byl odsouzen po právu, ale Vrchní soud nyní rozsudek zrušil. A já nedokážu rozlišit, co tím výrokem soud říká. A asi to není možné dnes rozlišit ani pro právníka, ukáže to až budoucnost. Vrchní soud totiž rozhodl, že odposlechy na Ratha nasazené nebyly v souladu se zákonem, a že je tedy obžaloba nesmí použít.

Celý proces se tedy bude opakovat, ovšem už bez těchto důkazů obžaloby, a Rathova šance vyklouznout se tím rapidně zvětší. A já tomu rozhodnutí vůbec nerozumím. Nechci předjímat výrok krajského soudu, který se bude případem znovu zabývat. Ale vidím dvě možnosti.

První je, že formálně proběhne nové jednání, kde hlavním důkazem nebudou odposlechy, ale - jako důkaz korupce jistě dostačující - Rathův balík hotovosti v krabici od vína. Připomínám, že původ těch peněz nevysvětlil ani trochu přijatelně, nevysvětlil ho totiž vůbec.

Jako druhou možnost vidím, že dojde k opačnému vývoji, kterého se bojím a který by byl katastrofický pro celou společnost: Totiž k tomu, že - sedmička v krabici sem nebo tam - nebudou soudu bez odposlechů důkazy proti Rathovy stačit a pan doktor z celé causy vyklouzne jak slimák. Pomalu, povlovně, ale úspěšně.

Pokud celá kauza Rath dopadne jeho osvobozením pro nedostatek důkazů, bude to jasný signál do celé společnosti, že krást se vyplácí. Když (nejen) politik nedokáže vysvětlit, odkud má sedm milionů v hotovosti v tašce, je vinen bez ohledu na jakékoliv odposlechy.