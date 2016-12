Dálnice D8 není úspěch, ale ostuda

Přitom skutečnost, že je dálnice D8 ovtírána těsně před koncem roku 2016 ukazuje, že ta stavba není výhrou, ale velkou, dá se říct dlouholetou prohrou českého státu a že novinové titulky neměly znít „Začátek nové dálnice“, ale naopak „Konec jedné dlouholeté ostudy“. Ona v sobotu úspěšně (by´t ještě s malými technickými problémy) otevřená dálnice je totiž živoucím důkazem neschopnosti, neefektivity a šlemajzlovství. Ta stavba se stavěla dvaatřicet let.

Miloš Zeman obvinil z průtahů zelené aktivisty, stavitelé sunoucí se svahy, ten támhletoho, všichni se shodli, že důvodů letité neschopnosti stavbu dokončit je mnoho a oni sami konkrétně za něco vlastně nemůžou. Přitom je ale zřejmé, že se systémem, který staví sto kilometrů silnice - by´t silnice nejvyšší třídy, byť v těžkém terénu - třicet dva let, není něco v pořádku.

Jenom pro srovnání: Stavba hradu Karlštejn probíhala mezi lety 1348–1357. Tedy devět let. Výstavba přehrady Lipno začala v roce 1951 a trvala do roku 1958. Tedy sedm let. Smlouva na stavební část tunelů Blanka byla podepsaná 30. října 2006, tunelový komplex byl uveden do provozu 19. září 2015. Tedy za devět let. Dálnici D8 stavěli dvaatřicet let. A ve srovnání třeba s Karlštejnem s fakt pokročilejší technologií.

Dokončení dálnice D8 (pokud tedy zase nespadne - v den otevření čidla hlásila nějaký pohyb svahu a na jednom místě dálnice se proto jezdí jen jedním pruhem) tedy není v žádném případě důvodem k oslavě. Je to důvod k jistému studu (nebyli jsme schopni to dotáhnout dvaadticet let) a především je to důvod k důkladnému zamyšlení, proč se tato dálnice stavěla tempem osm a půl metru za den. Jsme opravdu v porovnání se zbytkem světa takoví packalové?