Česká tajná stopa: Podle zpráv StB neplatil Trump daně už od roku 1977. Sledována byla jeho žena Ivana

Podle Mail Online dokumenty československé komunistické policie StB prý ukazují, že osvobození od daně na 30 let dostal Donald Trump od amerického prezidenta již v roce 1977. V tom případě to byl podle všeho prezident Jimmy Carter, který nastoupil do úřadu 20. ledna 1977.

Informaci o odpuštění daně zatím ale nebylo možné ověřit a tým nového prezidenta se k ní ještě nevyjádřil ani na své webové stránce, ani na Twitteru, kde Donald Trump zveřejňuje informace o „lžích v médiích“ už rok prakticky každý den.

Už před volbami se ukázalo, že firmy Trumpa vykázaly v roce 1995 ztrátu 916 milionů dolarů kvůli špatně načasovanému nákupu hotelu, špatném řízení kasín a neúspěšném pokusu o proniknutí do letecké dopravy. Proto se mohl amerických miliardář na dalších 18 let vyhnout placení daní. Donald Trump to letos v kampani komentoval tím, že „je chytrý a pouze využil to, co mu zákony umožňují“.

Jak upozornila nedávno Česká televize, komunistická StB se na Ivanu Trumpovou (předtím Zelníčkovou, narozenou ve Zlíně) skutečně zaměřila od druhé poloviny 70. let, kdy už žila s Trumpem. V Archivu bezpečnostních složek existuje záznam, že StB v roce 1978 založila na tehdejší manželku amerického miliardáře operativní svazek. Jestli ještě existuje a kde se případně nachází, ale prý nejde dohledat. Spis měla převzít komunistická rozvědka.

Obama pohrozil Rusům odplatou za hackerské útoky

Agenti Státní bezpečnosti referovali o každé návštěvě Trumpové v komunistickém Československu, kam jezdila především za rodiči. Jeden dokument se zmiňuje i o možné kandidatuře Donalda Trumpa na amerického prezidenta v roce 1996.

Britský list Guardian pak před časem oznámil, že soubory StB obsahovaly zprávy od informátora, který řekl, že Trump měl osobní vztahy s americkými prezidenty už od 70. let. Proto mohlo možná dojít k odpuštění daní.

Český špion například údajně hlásil, že v roce 1988 Trump sponzoroval v prezidentské kampani jak demokraty, tak republikány. Později byl dokonce jistou dobu i sponzorem politické kariéry Hillary Clintonové, která se letos utkala právě s ním.

Informace o Trumpovi a rodině Zelníčkových vydává, jak upozornila Česká televize,i svazek, který StB vedla na Ivanina otce Miloše Zelníčka. Figuruje v něm jako důvěrník, čili spolupracovník StB nejnižší kategorie. Jak upozorňují historici, člověk o úloze, kterou mu přiřadila byrokratická mašinerie tajné policie, ovšem vůbec vědět nemusel.

„Poskytoval informace, které se stejně dozvěděli od někoho jiného. Tam (v Zelníčkově svazku) téměř žádné kompromitující materiály, které by měl předávat, nejsou,“ doplňuje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

Donald a Ivana Trumpová se rozvedli v roce 1992 a mají spolu tři dospělé děti, které se také výrazně angažovaly letos v prezidentské kampani.