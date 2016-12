Zemanův konec a Ortelův vzestup

Před časem jsem napsal, že v prezidentských volbách může prezidenta Zemana porazit zase jenom prezident Zeman. Myslel jsem jeho politické chyby a přešlapy, jimiž se čas od času znemožňuje. Zdravotní indispozice během návštěvy Portugalska naznačila, že nad Zemanem nakonec může zvítězit jeho vlastní zdraví a svůj mandát nebude obhajovat. Co by to vyvolalo?

Jednoznačně poprask na politické scéně a explozi možných prezidentských kandidátů. Jenom v Praze dnes existuje patnáct lidí, o nichž se mluví nebo kteří sní své prezidentské sny (Halík, Pithart, Herman, Kolář, Dlouhý, Stropnický, Drahoš, Jourová, Pajerová, Škromach, Němcová) nebo chtějí sami kandidovat (Horáček).

Politické strany v současnosti jednají s dalšími kandidáty. Předseda Starostů Petr Gazdík nedávno prohlásil, že kontaktovali pět potenciálních prezidentských kandidátů. Do jakého rozpoložení tyto lidi přivede podobná „nabídka, co se nedá odmítnout“? A jaké zmatky to v nich vyvolá, když „jejich“ politická strana nakonec jmenuje jiného?

Odstoupení Zemana by jednoznačně znamenalo změnu volební optiky. Už nepůjde o hledání Antizemana, který má sjednotit liberální a městskou část českých zemí. V tu chvíli nasedne do volebního vlaku třikrát tolik populárních tváří a půjdou proti sobě.

Příklad: politologové vypočítají, že k postupu do druhého kola může klidně stačit necelých deset procent hlasů. Jak se to rozkřikne, dostaví se na startovní čáru další a další kandidáti. Procento hlasů nutných k propasírování do druhého kola, kde soupeří dva s nejvyšším počtem hlasů, se ještě více sníží. Takhle by se dalo spekulovat dál a dál.

Na první pohled si můžeme říct: čím větší konkurence, tím kvalitnější kandidát z ní může vzejít. Dá se to ovšem i otočit. Čím větší počet kandidátů, tím větší bizár to může stvořit. O důvod víc, že jenom pražská kavárna vyprodukuje polovinu pelotonu a spolehlivě se odstřelí už v prvním kole.

A jaká dvojice postoupí dál? Zpěvák Ortel se silnou skupinou stoupenců? Teď je to sice nepravděpodobné, ale co když budeme na podzim svědky vlny nezvládnuté imigrace? Co Karel Gott, jenž se v posledním záchvěvu energie vzepře okovům své ženy a dnešní Zemanovi voliči se budou solidarizovat s jeho osudem? Nebo Tomio Okamura, jenž náhodou rozprodá a následně rozdá svůj majetek, čímž si získá pověst lidového dobroděje?

Zápletky mohou být různé, vítěz jenom jeden. Zemanův odchod by rozhodně nebyl tak bezproblémový, jak se na první pohled zdá. To by dnešní mediální mainstream, který mu jde ve většině věcí po krku, musel odvolat i jeho voliče.