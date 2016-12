Zeman to má spočítané? Horáček hraje ve filmu Vůdce andělů a ten porazil i draka

Film Anděl Páně 2 šel do kin prvního prosince, ale už ho navštívilo půl milionů lidí. Skvělý výsledek. Objevuje se v něm v menší roli i prezidentský kandidát Michal Horáček. Hraje archanděla Michaela. Archanděl znamená Vůdce či Velitel andělů a Michael porazil také draka. Porazil by tedy i Horáček Zemana?

Pokud jde o reálnou sílu na české politické scéně, tak Miloš Zeman je tím drakem. Jak už to tak bývá, nejenom v pohádkách, někdy je i mocný drak zraněný. Zeman je nemocný a proto není pořád jasné, zda bude do voleb, které proběhnou v lednu 2018, vůbec kandidovat.

Pak ano, bude s ním mít i archanděl Michael alias Horáček, hodně práce.

Tento archanděl je sice vůdcem andělů (chtělo se mi napsat, že v podobě Horáčka zastupuje pražskou kavárnu, jenže to se u biblických termínů nehodí), ale za Zemanem by proti němu stála část sociálních demokratů, komunisté, antiislamisté, antiuprchlická uskupení, mnoho někdejších voličů Karla Schwarzenberga a možná se oficiálně přidají i ANOnisté (myslím pana Babiše). Pak by i nemocný drak zázrakem opět zesílil.

Během dějin byla rovněž zaznamenána celá řada údajných zjevení archanděla Michaela. Pokud by Horáček využil v kampani i postavu z filmu Anděl Páně 2, můžeme se tedy dočkat nenadálých obratů a překvapení.

Archanděl Michael je totiž nejenom patronem policistů, ale kromě víry katolické, se objevuje v důležitých rolích také v judaismu a islámu. Mormonská víra ho ztotožňuje s postavou Adama (praotec Horáček, to překoná i tatíčka Masaryka) a Svědkové Jehovovi dokonce s Ježíšem Kristem.

Horaček jako Kristus? Tak to už snad raději ten Zeman (kdysi pojmenování nižšího šlechtice).