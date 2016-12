Kauza Forejt: Sex, lži a tajné služby

Je útok na Forejta bojem bezpečnostních složek mezi sebou? O co?

Minulý týden vrcholila aféra kolem hradního protokoláře Jindřicha Forejta. Na celém případu ale není nejzajímavější, co Forejt dělá za dveřmi svého bytu. Důležitější je sledovat zrod a vývoj příběhu, jeho vrstvení a zápletky. Reflex.cz přináší úvod a závěr rozsáhlejšího článku Bohumila Pečinky, který vyjde ve čtvrtek v tištěném Reflexu a pokouší se dospět k závěrům, co stojí za rozpoutanou „Forejtgate.“

Člověk nemusí mít špionážní výcvik, aby mu bylo jasné, že většina věcí proběhla jinak, než jak je nám „autory“ aféry i mediálním mainstreamem předkládáno k uvěření. Už dlouho zde nebyl vidět rukopis tajných služeb tak silně jako v příběhu Forejt, a to ve dvou odlišných polohách.

V jedné buď speciální služby tragicky zaspaly a nebyly schopny ochránit nejbližšího prezidentova spolupracovníka před nevybíravou diskreditací. Pravděpodobnější ovšem je, že to nějaká garnitura uvnitř těchto struktur spoluorganizovala a dnes se to jiná snaží utlumit. Rozhodně platí: v tomhle příběhu nesedí snad ani jeden oficiálně uváděný údaj.

V další části autor popisuje podivné chování údajných iniciátorů celé akce (Horáček, Remeň), analyzuje nezvyklé chování médií hlavního proudu, které jsou navázané na informace z ÚOOZ a BIS, dává do kontextu výpovědi „autora“ videonahrávky, kde má protokolář Forejt brát drogy a zamýšlí se nad tím, proč bezpečnostní komunita státu i Pražského hradu nedokázala prezidenta ochránit před skandálem. V závěru přichází s třemi možnými verzemi celé události.:

1. Smyslem bylo odstřelit Jindřicha Forejta, který měl být velvyslancem ve Vatikánu. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) mu už před několika měsíci prodloužil prověrku na stupeň tajné, takže nic nebránilo tomu, aby zhruba za rok skončil na Hradě a odjel do Říma. Byla jeho dnešní diskreditace reakcí nějaké kliky v BIS nebo na NBÚ, která věděla o tom, že Forejt získal tuto prověrku podvodně? Vtip je totiž v tom, že vzhledem ke svému uvolněnému životu v pražské homosexuální komunitě Forejt nikdy tuto prověrku neměl dostat. Chtěla jiná klika v BIS nebo NBÚ tuto věc „napravit“, Forejta elegantně odstřelit a jen se jí to vymklo z rukou?

2. Šlo o varování českým politikům jako třídě ze strany policejně-prokurátorské skupiny, která v posledních letech měla vliv na podobu trestní politiky v Česku. Mohlo jít v jistém smyslu o vzkaz: podívejte, co umíme. Jestli nás po zprávě sněmovní vyšetřovací komise začátkem příštího roku necháte padnout, stane se s vámi totéž co s Forejtem.

3. Nějaká část tajných služeb se pustila do demontáže Miloše Zemana jako jediného silného kandidáta v předvečer prezidentských voleb. Bez ohledu na sympatie nebo antipatie k Zemanovi by šlo o vzpouru části bezpečnostních složek – a tak by k ní mělo být přistupováno.

