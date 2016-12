Hejtmani se handrkují o koryta, zájmy jejich voličů jsou vedlejší

Zatímco v minulosti provázela volbu šéfa hejtmanů takřka idylická shoda a Evžen Tošenovský či Michal Hašek byli voleni takřka aklamačně, letos tomu bylo jinak. Vedle hnutí ANO, jež má pět hejtmanů a pražskou primátorku, se o post v čele Asociace krajů hlásil i Jiří Zimola z ČSSD, která drží pět hejtmanství.

Dění ve dnech předcházející volbě připomínalo tak trochu kočkovanou nebo doby, kdy malí chlapci soutěží, který z nich dočurá výš. Jiří Zimola například argumentoval tím, že jako služebně nejstarší hejtman se cítí takřka povolán vést Asociaci, Babišovo ANO zase argumentovalo počty, podle nichž má v hejtmanském sboru více míst. Zimola též prohlásil, že by nechtěl být zvolen těsnou většinou, přesto při dnešní volbě Vildumetzová nejspíš nezískala ani jediný hlas od hejtmanů z ČSSD, zatímco Zimola obdržel hlasy všech hejtmanů bez rozdílu politického dresu.

Po volbě se hned rozeběhly debaty, že by se mělo předsednictví Asociace rotovat, liberecký hejtman Půta navrhl jeden rok, Zimola dokonce šest měsíců. Sám přitom před volbami prohlašoval, že by se tento post měl odpolitizovat. Předvolební pranice však ukázala, že mu jde přesně o opak. Funkce šéfa Asociace krajů měla zvýšit jeho politickou váhu, kterou jako hlasitý a tvrdý kritik premiéra Bohuslava Sobotky (a naopak kamarád Miloše Zemana) chtěl náležitě zúročit příští rok na jaře, až se bude volit nové vedení ČSSD. Zimolovu prohru je proto třeba vnímat jako první mocenský políček.

Lačnění ČSSD po křeslu ve vedení krajů má poměrně úsměvný nádech, když vezmeme, že strana reálně ve volbách zvítězila jen ve dvou krajích. V Pardubickém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji skončila ČSSD až druhá a do hejtmanského křesla skočila jen díky mocenským piklím s dalšími stranami, jimiž společně vyšachovaly ANO. To není nic nezákonného, to je zkrátka politika. Už to skoro vypadalo, že podobně tomu bude i při volbě vedení Asociace.

Zcela mylné je i Zimolovo tvrzení, že by se měla Asociace krajů a její vedení odpolitizovat. To ze své podstaty ani nejde, když kraje vedou členové politických stran. Všude, ať už v krajích, v Senátu nebo ve sněmovně, vždycky jde o politiku. Díky politické soutěži stran zde nikdy nemůžou zvítězit všichni, ale pravidla určuje jen ten, kdo vládne a má za sebou většinu.

Hejtmani by proto místo kočkování se o funkce měli napnout všechny své síly k tomu, aby silnice v jejich krajích nepřipomínaly tankodromy, aby byla zajištěna kvalitní dopravní obslužnost a zlepšovaly se podmínky pro podnikání či volný čas. Za to jim jejich voliči jednou třeba i zatleskají. Jim je totiž jedno, jestli jejich hejtman má jednu funkcí nebo pět.