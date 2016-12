Tohle nás zničí: Ikea musela vyměnit nevinné označení přebalovacích místností, prý bylo sexistické

Některá evropská média zaznamenala v minulých dnech další díl absurdní diskuse, která přivede Evropu k sebezničení. Ve Španělsku byla firma Ikea donucena k výměně zcela nevinného loga, které označovalo místnost na přebalování miminek. Obrázek byl označen za sexistický. Podívejte se ale sami, jaké hlouposti se podařilo implantovat do hlav některých lidí.

Před několika dny se ve Španělsku na Twitteru objevil obrázek, který v obchodech známé firmy Ikea označuje místnosti, kde mohou rodiče přebalit své malé děti. Na obrázku stojí u dítěte „přebalující“ maminka. Alespoň to logo navozuje.

Po zveřejnění fotek na sociálních sítích ale začali křičet někteří muži, že obrázek je sexistický, protože oni přece také někdy přebalují své miminko a zda vlastně mohou do takové místnosti vstoupit, když je údajně určena jen pro ženy. Genderová vyrovnanost a politická korektnost na druhou, protože místnost je samozřejmě pro všechny rodiče.

Prokristapána, to skutečně nemají někteří lidé nic jiného na práci, než řešit takovou blbost? Je přece úplně jedno, kdo na obrázku je. Je srozumitelný a jasný a důležité ve skutečnosti je, že ten obchod něco takového svým zákazníkům umožňuje, že na to našel prostor.

Mnoho (dnes ve svobodných zemích asi skoro každý) mužů přebaluje svá miminka. A co má být? To se s tím musí někdo nacpat i na logo do obchodu?

Ikea ovšem ustoupila. Včera ve Španělsku oznámila, že upraví svůj označovací systém pro přebalovací místnosti v obchodech, aby více odpovídal genderové vyrovnanosti.

To jsme to dopracovali…