Posloucháte audioknihu a máte chuť na pivo. To jsou Hrabalovy Postřižiny v nové podobě

Režisér Jiří Menzel svým populárním filmem Postřižiny pořádně zavařil všem, který se po něm pokoušejí nějak ztvárnit toto známé dílo Bohumila Hrabala. Samotná kniha není totiž tak „rozverná“ a „akční“, jak jsme viděli v kinech a televizi. Teď vyšla audiokniha Hrabalových Postřižin a největším omylem by bylo porovnávat jí se slavným filmem.

Někteří lidé sice (spíše před lety) Hrabalovy Postřižiny četli, ale většina společnosti je má spojeny s filmem, který šel do kin v roce 1981. Kdekdo si vybavuje krásnou Magdu Vášáryovou a její scéna, kdy se koupe nahá, se neokouká. Pamatujeme si i hlučného (někdy až nesnesitelně) Pepina, kterého hraje Jaromír Hanzlík.

Nic takového na audiu ale nezažijete a neuslyšíte. Celé Postřižiny namluvila jediná herečka – Tereza Bebarová (41).

Hledat v audioknize stopy po Hanzlíkovi a barvitost Menzlova filmu je marnost nad marnost. Nemá cenu to srovnávat. Tyto nové Postřižiny jsou svébytným uměleckým kusem.

„Byl to dobrý nápad, aby to načetl jeden člověk, protože i já jsem s Hrabalem pracoval zcela po svém,“ říká k tomu režisér Jiří Menzel.

Knihu Postřižiny přitom není jednoduché namluvit, protože Hrabalův jazyk je sice místy opulentní a šťavnatý, ale některé věty jsou dlouhé a složité. Není to taková „jízda“, jako film. Bebarová se ale trefila do hrabalovské poetiky, což je možná to vůbec nejdůležitější.

Šťastné bylo i angažovat hudebníka a zpěváka Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers. Ovšem pozor. V těchto Postřižinách opět nečekejte to, co většinou Havelka produkuje. Zde uslyšíte naivní písně pouličních muzikantů první československé republiky.

Herečka Tereza Bebarová namlouvá Hrabalovy Postřižiny. • Foto Kristián Enterteiment

Dají se ale čtyři a půl hodiny namluvených Postřižin vůbec vydržet? Ano, když si uděláte přestávky. K těm je dobrý důvod. Posloucháte, posloucháte, a na některých místech najednou u toho dostanete chuť na pivo a jídlo. Vzniká (podle všeho nechtěný) audiogurmánský vedlejší efekt. Z toho by měl radost i Bohumil Hrabal, který český národní nápoj tolik miloval.