Komunistická strana Číny mučí své vlastní členy, aby se přiznali ke korupci

O mučení komunistických činitelů vlastní stranou se Human Rights Watch zmiňuje ve dvou stránkové zprávě zveřejněné v Hongkongu, kterou cituje i ČTK. HRW tvrdí, že kvůli těmto praktikám od roku 2010 zemřelo nejméně 11 zadržených činitelů strany.

"Prezident Si Ťin-pching vybudoval svou protikorupční kampaň na systému zadržování v nelegálních zařízeních," říká šéfka čínské pobočky HRW Sophie Richardsonová. "Mučení podezřelých s cílem vynutit z nich přiznání korupci neukončí, bude ale znamenat konec důvěry v čínský právní systém." dodala.

Čínský režim používá systém mimosoudních nástrojů zvaných šuang-kuej. Svědectví podali čtyři bývalí zadržení a jejich příbuzní, citovány jsou také články z médií a dalších zdrojů.

Tažení proti korupci je oblíbené téma čínských vůdců a současný čínský prezident Si Ťin-pching slíbil boj proti korupci v řadách úředníků, která podle něj ohrožuje existenci komunistické strany.

Výsledkem jsou nevyjasněná zmizení některých činitelů, mučení, odpírání spánku, vody a jídla a bití.

„Nenechali mě spát. Celých deset dní jsem nezamhouřil oko,“ říká podle HRW jeden z bývalých vězňů. "Pořád mi opakovali, abych 'vysvětlil problémy'. Kolik prý jsem dostal peněz? Donutili mě, abych si to vymyslel. Musel jsem si to vymyslet - pokud bych to neudělal, tak by mě zmlátili,“ říká další oběť systému.

Metoda „šuang-kuej“ sice za normálních okolností zakazuje používání násilí, ale lze učinit výjimku, pokud jde o podezření ze spiknutí, manipulaci s důkazy, nebo pokud není důkazů dost. Lze si snadno představit, že pak lze tyto praktiky použít prakticky vždycky. Na veřejnosti se o těchto postupech samozřejmě nemluví a vše se děje na utajených místech.

Podle HRW v roce 2015 strana vedla 330 000 vnitřních vyšetřování protikorupčních případů a praktika šuang-kuej byla aplikována v 33 000 až 66 000 případů. Může to být také nástroj pro vnitrostranické čistky a potlačení některých stranických frakcí. O život prý přišlo 11 osob, vyšetřovány byly desítky činitelů. Zadržení tráví v zařízeních dny, týdny i měsíce.

Je pravda, že někteří Číňané soudí, že si vyšetřovaní podobné metody zaslouží. Jde ale o to, že se komunistická strana postavila nad běžný systém spravedlnosti a nikdo ji nemůže kontrolovat. Pak mohou být oběťmi snadno i nevinní. Strana má 88 milionů členů a tyto praktiky se provozují už od roku 1990.

Korupce se objevuje tam, kde není možné dosáhnout nějakého statku, věcí nebo služeb, normálním postupem. Proto tak bují v uzavřených společnostech a žádná represe na tom nic nezmění. Mocenský systém založený na vládě jedné strany, přesněji řečeno agentury, která rozděluje privilegia svým věrným členům, je pro korupci přímo ideální. Pokud se nezmění systém, nepohne s korupcí nikdo, ani kdyby hned po rozsudku provinilce – nebo domnělé provinilce – věšel na náměstích.