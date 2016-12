Česko: Ale anonymně udávat je přece normální!

Do provozu byl spuštěn internetový udavačský systém ministerstva financí, druhý den provozu ve 13.00 bylo podáno celkem sto třicet anonymních udání, a duše každého estébáka muselo zajásat. Tolik materiálu! Když jsem o udavačském systému spojeném s EET napsal, našel jsem pod ním děsivou hromadu komentářů, které udávání za nevydání účtenky schvalují. Namátkou v plném znění a bez úprav:

„Celej tenhle Jyrka Zaujatej Doležal asi taky neplatí daně, a tak kope za ty, co nás všechny podvádějí. Přitom školství, silnice, soudy, hasiče, zdravotnictví, mhd, záchranku atd používají jako by daně platili. Humbuk to je, ale nebýt vás podvodníků s daněma, nic by zavádět nemuseli.“

„A Jirkokote, už přestaň ječet jak Viltorka u splavu. Holt na podvodníky konečně došlo.“

„Někteří pánové (některé dámy ) stále ještě nechápou, že svoboda neznamená beztrestně podvádět finanční úřady a neplatit daně.“

„Reakce na EET mě přesvědčily, že to je ta nejsprávnější věc, která se za posledních 27 let stala.“

„Jiří, můžete mi prosím doporučit morálně správný vzorec chování, pokud mi hospodský nevydá účtenku, jakou mi vydat měl? Pokud mi ji nevydal, tak pravděpodobně dělá něco, co je v rozporu se zákonem a tudíž to asi nebude v souladu s morálkou Mirka Dušína. Pokud to oznámím, tak jsem udavač, pokud to nechám být, tak jsem v podstatě spolupachatel trestného činu krácení daně.“

Tolik internetoví diskutéři. Je děsivé, kolik lidí vidí udání jako první reakci na to, když jsou svědky, že se děje nějaký nešvar či nekalost. Poslední tazatel mi dokonce klade řečnickou otázku, co tedy má dělat, když mu v restauraci nedají účtenku.

Takže - nejen pro onoho čtenáře, ale pro všechny, kteří udavačský systém schvalují: Pokud vám v restauraci nedají účtenku, je nemorální jít je za to anonymně udat. Normální, adekvátní, přirozenou a dospělou reakcí na takovou situaci je totiž následující věta: „Pane vrchní, dejte mi účtenku!“ Pokud vás to nikdy nenapadlo, zkuste to příště místo bonzování.