Realisté Petra Robejška: Nabíráme do nové strany, hlaste se!

Ne, to nebyla tisková konference, kde by lidé kolem mediálně známého analytika Petra Robejška oznamovali vznik nové strany. Žánrově to bylo spíše ohlášení výběrového řízení na vlivné členy strany, kteří ji teprve zpětně založí. Té strany, jež bude mít jako logo modrou hvězdu a ambice získat v příštích volbách dvacet procent.