Konec světa? Třetí světová? Aneb když nejde Google...

Seděl jsem u počítače a sledoval zprávy, zaslechl nějakou informaci, která by stála za komentář, a chtěl jsem ji vygooglit. A nešel mi Google! Událost, jakou jsem ještě nezažil a která vyvolala okamžitě raketovou facebookovou reakci.

Vůbec si neuvědomujeme, jak patologický máme vztah k Internetu, sociálním sítím a snadno dostupným informacím. Včerejší historka to utvrdila v plné - a poměrně směšné - nahotě. Pro mne například tím zjištěním skončily Události. Vůbec nevím, jaké další zprávy tam říkali, protože jsem horečně zkoušel druhý prohlížeč, refreshoval, zkoušel i třeba Google Images a všeobecně jsem prověřoval, co se to děje za hrůzu. Třetí světová? Konec světa?

Jak už je v době sociálních sítí zvykem, fňukl jsem si na Facebook, a najednou byl můj post frekventovaným diskusním pointem, kde se podobně jako já vyděšení uživatelé Internetu vzájemně informovali, co se to vlastně děje. Můj post zněl: twl mě nejde Google! A vzápětí pod něj začaly přibývat výkřiky:

Mně taky ne. Ani youtube. Něco temného se děje. A začíná to u nás dvou.

Omlovám se, můžu za to já. Zkoušel jsem, co se stane, když budu na Google hledat Google.

A zase ten Trump.

Žižkov taky bez Google

KONEC. světa.

Rusáci! Trump! Židi! Nebo síajej. Nebo ... JXD!!!

Motol taky nejde

Jižní Čechy-Třeboňsko hlásí bezporuchový příjem!

Mně také nejde Gmail!

Během prvních pěti minut po publikování měl příspěvek třicet lajků a dvacet osm komentářů. Z toho, že nejede internetový vyhledávač, se stala událost večera. Alespoň v tom sociálním prostředí, které tvoří můj Facebook - zfetovaná pražská kavárna bych to nazval - vypukl bez Google větší poprask, než kdyby otěhotněl rapper Řezník. A to přitom v osm hodin večer, kdy nikdo, ale opravdu nikdo z mých diskutérů nic nepotřeboval urgentně hledat.

Naše závislost na digitálním informačním cloudu je obrovská, vůbec si ji neuvědomuje, ale nejpozději do deseti let se stane jednou z nejčastěji léčených závislostí.

Pokud mi nevěříte, můžete si to vygooglit. Tedy - nemůžete.