V Česku je 100 tisíc závislých na hazardu. Horáček for president!

Odtržení od zdravého rozumu je u našich neomarxistických městských elit tak důsledné, že za mravného a kultivovaného kandidáta na prezidenta forzírují pana Horáčka. Muže, který vydělal na zhoubné neřesti půl miliardy. A teď by se měl stát mravní autoritou.

Česká televize v pondělí v Událostech odvysílala nová data o hazardu v naší republice. Chorých, patologických a závislých hráčů je u nás asi sto tisíc, což odsunuje na druhou kolej heroin s pervitinem dohromady. Za loňský rok Češi protočili v hazardu sto padesát dva miliard korun, a z toho - abych byl na pana Horáčka spravedlivý - „jenom“ čtyřiačtyřicet miliard projeli Češi v roce 2015 v kursových sázkách.

Hráčství je sociální patologií, postaru neřestí, i když nedosahuje patologické úrovně. Je to pokleslá zábava srovnatelná se sledováním porna nebo návštěvou nevěstince. Cosi, co je sice součástí života, ale málokdo se s tím úplně rád chlubí na veřejnosti. Do heren a bordelů se chodí za šera.

Přitom hráčství má - výrazně více než oba dva další uvedené příklady - šanci svého provozovatele dostat do ekonomických potíží a existenčního kolapsu mnohem rychleji a spolehlivěji. Prohrát se totiž dá za jednu noc o několik řádů více peněz, než prosouložit s hampejznými ženštinami. A zničit lidský život dokážou kursové sázky stejně jako hrací automaty - nedávno jsem o tom psal.

Takže pokud někdo vydělá na kursových sázkách jako pan Horáček, můžeme mu to přát, nedělal nic ilegálního, ale měl by s tím zůstat doma a neaspirovat na to, že se stane prvním mezi rovnými občany. Ztělesněním státu, jeho reprezentantem a zástupcem. A pokud možno i mravní autoritou.

Pan Horáček se nechal slyšet, že má majetek skoro půl miliardy, a že si svou prezidentskou kampaň zaplatí sám. Je to skvělé a šlechtí ho to, bude jí ovšem platit z peněz vytahaných mimo jiné i ze závislých, hraním zničených ubožáků.

Žádám proto pražskou kavárnu, aby se od Horáčka z mravních důvodů distancovala a navrhla jako prezidentského kandidáta někoho, kdo vydělal na kokainu. Mravně a z hlediska rizik pro klienty je to v podstatě to samé jako vydělávat na hráčích, ale ten koks si uživatelé na rozdíl od kursových sázek opravdu užijou.